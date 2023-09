Loaʻa i ka pāʻani wikiō ʻo Gargoyles Remake: He Pahū mai ka ʻike i hala

Ke hoʻi lanakila nei ka honua o Gargoyles me ka hoʻolaha ʻana o kahi hana hou o ka 16-bit Sega Genesis/Mega Drive hana platforming video game ma muli o ka Disney animated series. ʻO ka pāʻani, i hoʻokuʻu mua ʻia ma 1995, ua ʻae i nā mea pāʻani e hoʻomalu i ke ʻano alakaʻi, ʻo Goliath, ʻoiai ʻo ia i hakakā me nā ʻenemi like ʻole a me nā luna ma nā pae paʻakikī.

Ua hōʻike ʻia ka trailer mua no ka remake, e hōʻike ana i nā kiʻi kiʻi hou a me ka pāʻani. ʻOiai ʻo ka huaʻōlelo "Remaster" e hoʻohana maʻamau ʻia e wehewehe i kahi pāʻani e loaʻa ai nā hoʻonui kiʻi, hōʻike kēia remake i nā sprites i unuhi hou ʻia, e hāʻule pololei ana ma lalo o ka māhele "Remake". Eia naʻe, loaʻa i nā mea pāʻani ke koho e pāʻani i ka mana kumu o ka pāʻani.

E loaʻa ka Gargoyles remake ma Xbox One (pāʻani pū ʻia ma Series X/S), PlayStation 4, Nintendo Switch, a me PC (Steam/GOG). Hoʻokumu pū ʻia e Disney Games a me Empty Clip Studios, aia ka pāʻani i kēia manawa no ka pre-order ma $14.99 USD. Ma waho aʻe o ka hoʻokuʻu kikohoʻe, hāʻawi ʻo Limited Run Games i nā paʻi kino kino ma nā kumu kūʻai like ʻole. Loaʻa kēia mau mea i ka Standard Edition no $34.99, ka Classic Edition me kahi pahu VHS clamshell-style kūikawā a me ka uhi puke kila no $69.99, a me ka Collector's Edition i loaʻa nā mea hou aku e like me ka pahu nui e hoʻokani ana i nā laina leo, kahi pine enamel, kahi pepa. he kiʻi Goliath paʻi palena ʻia mai NECA, a me ka palapala hōʻoia no $174.99.

No ka poʻe pā o ka Sega Genesis / Mega Drive kumu, ke hana ʻia nei kahi mana kūikawā o ka pāʻani, me ka Standard Edition i kūʻai ʻia ma $69.99 a me ka Collector's Edition e hōʻike ana i kahi pahu i uhi ʻia i ke anuenue a me kahi pahu pahu pōhaku no $99.99.

Hoʻokuʻu ʻia ka pāʻani wikiō Gargoyles i ka lā 19 ʻOkakopa, i ka manawa no Halloween. Makemake nā poʻe o ka moʻo animated a me nā mea pāʻani e ʻike hou i kēia pōhaku i aloha ʻia mai ka wā i hala.

