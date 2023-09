Hoʻopili ʻia ʻo Spyware i ka Israeli Firm NSO i hoʻohana i ka hewa o ka polokalamu Apple, wahi a Citizen Lab

Ua hōʻike ka hui kiaʻi kikohoʻe Citizen Lab i ka loaʻa ʻana o ka spyware i hoʻopili ʻia me ka hui Israeli NSO nāna i hoʻohana i kahi hemahema hou i ʻike ʻia ma nā polokalamu Apple. Ua ʻae ka hewa i ka ʻae ʻana o nā iPhones e holo ana i ka mana hou o iOS (16.6) me ka ʻole o ka launa pū ʻana mai ka mea i pepehi ʻia. Ua ʻike ʻo Citizen Lab i nā hōʻike o ka hoʻohana ʻana i ka wā e nānā ana i ka polokalamu Apple o kahi limahana mai kahi hui kīwila ma Wakinekona.

ʻO Citizen Lab, i hoʻokumu ʻia ma ke Kulanui o Toronto's Munk School of Global Affairs and Public Policy, i koʻikoʻi i ke kuleana o ka hui kīwila i ka ʻike ʻana i nā hoʻouka kaua. Ua ʻōlelo ʻo John Scott-Railton, ka mea noiʻi kiʻekiʻe ma Citizen Lab, "E hōʻike ana kēia e lawelawe hou ana ka hui kīwila ma ke ʻano he ʻōnaehana hoʻolaha mua e pili ana i nā hoʻouka kaua ʻana."

Ma hope o ka loaʻa ʻana, ua hoʻopuka ʻo Apple i nā mea hou no kāna mau polokalamu e hoʻoponopono i nā hemahema i hōʻike ʻia e Citizen Lab. ʻAʻole hāʻawi ka hui i nā manaʻo hou e pili ana i ke kūlana. Eia nō naʻe, koi ʻo Citizen Lab i nā mea kūʻai aku e hoʻonui i kā lākou mau polokalamu e pale iā lākou iho mai ka hiki ʻana mai o ka spyware infiltration.

NSO, ka ʻIseraʻela paʻa ma hope o ka spyware, ua hele mai ma lalo o ka nānā ʻia no ka hoʻomāinoino ʻia, me ka nānā ʻana o nā luna aupuni a me nā mea nūpepa. Ua hoʻopaʻa inoa ke aupuni US iā NSO ma 2021 ma muli o kēia mau hoʻopiʻi.

He mea koʻikoʻi i nā poʻe a me nā hui e noho makaʻala a hoʻohou koke i kā lākou mau polokalamu e hōʻoia i ka pale ʻana i nā mea hoʻoweliweli cyber.

Nā wehewehena:

– Spyware: Ua hoʻohana ʻia ka Malware e kiu a hōʻiliʻili i ka ʻike mai kahi polokalamu a i ʻole pūnaewele me ka ʻole o ka mea hoʻohana.

- Flaw: He nāwaliwali a nāwaliwali paha i ka lako polokalamu a i ʻole nā ​​​​mea hana i hiki ke hoʻohana ʻia e nā mea hoʻouka kaua pūnaewele.

– ʻAhahui Kivila: E pili ana i ka hana hui ma waho o ke aupuni, kalepa, a i ʻole ka ʻohana. Loaʻa i nā hui a me nā kānaka e kākoʻo ana i nā pilikia pilikanaka a me ka hoʻolaha ʻana i ka demokala a me nā pono kanaka.

Sources:

- ʻO Christopher Bing lāua ʻo Zeba Siddiqui. "Hoʻopili ʻia ʻo Spyware me Israeli Firm NSO i ka hewa i nā polokalamu Apple: Citizen Lab." ET Telecom. [E hoʻokomo i ka makahiki, ka mahina a me ka lā o ka paʻi ʻana]. [Hoʻokomo i ka URL o ka ʻatikala kumu ma aneʻi]