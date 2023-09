ʻIke hou ʻia ka hewa i nā polokalamu Apple i hoʻohana ʻia e NSO Spyware

Ua ʻike nā mea noiʻi ma Citizen Lab, kahi hui kiaʻi kikohoʻe, i kahi hoʻohana spyware i hoʻopili ʻia i ka hui Israeli NSO. Kuhi ʻia kēia hana i kahi hemahema i ʻike ʻia i nā polokalamu Apple. I ka wā o ka hoʻokolokolo ʻana i kahi hāmeʻa Apple no kekahi limahana o kahi hui hui kīwila ma Wakinekona, ua ʻike ʻo Citizen Lab ua hoʻohana ʻia ka hemahema e hoʻopōʻino i ka hāmeʻa me ka NSO's Pegasus spyware.

Ua ʻōlelo ʻo Bill Marczak, kahi mea noiʻi nui ma Citizen Lab, ua hoʻopiʻi lākou i ka hoʻohana ʻana i ka NSO Group's Pegasus spyware me kahi kiʻekiʻe o ka hilinaʻi. Hoʻokumu ʻia kā lākou ʻae ʻana i nā forensics i loaʻa mai ka mea i manaʻo ʻia. Ua ʻōlelo pū ʻo Marczak ua hana hewa paha ka mea hoʻouka i ka wā o ka hoʻokomo ʻana, ka mea i ʻae iā Citizen Lab e ʻike i ka spyware.

Ua haʻi aku ʻo Citizen Lab iā Apple e pili ana i ka loaʻa ʻana, a ua hōʻoia ka hui i ka hoʻohana ʻana i ka hiʻohiʻona kiʻekiʻe i kapa ʻia ʻo "Lockdown Mode" ma nā polokalamu Apple hiki ke pale i kēia hoʻouka kaua. Manaʻo ʻo John Scott-Railton, kekahi mea noiʻi koʻikoʻi ma Citizen Lab, ua hōʻike kēia hanana i ke koʻikoʻi o ka hui kīwila ma ke ʻano he ʻōnaehana hoʻolaha mua no nā hoʻouka kaua.

ʻO ka hemahema, i hoʻohana ʻia e ka spyware, ua ʻae ʻia nā iPhones e holo ana i ka mana hou o iOS (16.6) e hoʻopaʻa ʻia me ka ʻole o ka launa pū ʻana mai ka mea i pepehi ʻia. Eia naʻe, ua kamaʻilio ʻo Apple i kēia nāwaliwali ma ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea hou no kāna mau polokalamu. Ma hope o ka noiʻi ʻana i nā hemahema i hōʻike ʻia e Citizen Lab, ua hoʻopuka ʻo Apple i nā mea hou e pono ai e pale aku i nā mea hoʻohana mai ka hoʻohana ʻana.

Hōʻike kēia hanana i ka hoʻomau ʻana o nā hui kiaʻi kikohoʻe a me nā ʻoihana ʻenehana i ke kaua mau ʻana i nā hoʻoweliweli cyber. He mea hoʻomanaʻo ia i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i kā mākou mau polokalamu a me ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona palekana e hoʻēmi i nā pilikia.

Nā wehewehena:

– Spyware: polokalamu ʻino i hoʻolālā ʻia e hōʻiliʻili i ka ʻike mai kahi polokalamu me ka ʻike ʻole a ʻae ʻole o ka mea hoʻohana.

- NSO Pūʻulu: he ʻoihana cybersecurity ʻIseraʻela i ʻike ʻia no ka hoʻomohala ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i ka ʻenehana nānā i nā aupuni a me nā keʻena hoʻokō kānāwai.

Sources:

– Citizen Lab: kahi hui kiaʻi kikohoʻe i hoʻokumu ʻia ma ke Kula Nui o Toronto o Munk School of Global Affairs and Public Policy.

- ʻO Apple: kahi hui ʻenehana multinational i ʻike ʻia no kāna mea kūʻai uila, lako polokalamu, a me nā lawelawe pūnaewele.

(E hoʻomaopopo: ʻAʻole i loaʻa i ka ʻatikala kumu kumu kekahi URL, no laila ua kāpae ʻia lākou i kēia hōʻuluʻulu.)