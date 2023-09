Pehea e kiʻi a nānā i ka Digital Edition of Council 13 Connection Newsletter

Loaʻa ka mana hou loa o ka nūpepa ʻo Council 13 Connection ma kahi ʻano kikohoʻe. E loaʻa i nā lālā kēia nūhou ma o ka leka uila. Inā pono ʻoe e hoʻololi i kāu leka uila, hiki iā ʻoe ke hana pēlā ma ke komo ʻana i MemberLink a i ʻole ke kelepona ʻana iā 1-800-5-AFSCME.

No ka ʻike ʻana i ka nūhou kikohoʻe ma ka pākaukau a i ʻole ka pona, hiki iā ʻoe ke hahai i kēia mau ʻanuʻu:

1. Kaomi ma ka loulou i hāʻawi ʻia a i ʻole e hele i ka ʻaoʻao pūnaewele i koho ʻia.

2. E hoʻohana i nā pua ma ka ʻaoʻao hema a me ka ʻaoʻao ʻākau o ka mea heluhelu a i ʻole ka huila ʻōwili ma kāu ʻiole e huli i nā ʻaoʻao.

3. Inā makemake ʻoe e hoʻonui i kahi ʻāpana kikoʻī, e kaomi i ka hōʻailona aniani hoʻonui ma ka ʻaoʻao hema hema o ka mea heluhelu. Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka huila ʻōwili ma kāu ʻiole e hoʻonui a kaomi-a-kauo e hoʻokele i ka ʻaoʻao.

4. No ka haʻalele ʻana i ke ʻano zoom, e kaomi hou i ka hōʻailona aniani hoʻonui.

No nā mea hoʻohana kelepona paʻalima, ʻokoʻa iki ke kaʻina hana:

1. E kaomi i ka loulou i hāʻawi ʻia a i ʻole e hele i ka ʻaoʻao pūnaewele i koho ʻia.

2. Swipe hema a ʻākau paha no ka huli ʻana i nā ʻaoʻao.

3. E kaomi i kekahi ʻāpana o ka ʻaoʻao e hōʻike i nā koho e like me ka hoʻokele ʻaoʻao, zoom, paʻi, a me nā mea hou aku.

4. No ka hoʻonui ʻana i kahi ʻāpana kikoʻī, e kaomi i ka hōʻailona aniani hoʻonui a hoʻohana i kou mau manamana lima e neʻe i ka ʻaoʻao i kahi i makemake ʻia. Hiki iā ʻoe ke hoʻonui i loko a i waho me ka hoʻohana ʻana i kahi ʻōkuhi pinch ma ka pale.

5. No ka haʻalele ʻana i ke ʻano zoom, kaomi hou i ka hōʻailona aniani hoʻonui.

Ma waho aʻe o kēia mau hana, aia kekahi mau hiʻohiʻona ʻē aʻe i loaʻa:

- Nā kiʻi liʻiliʻi: ʻae kēia koho iā ʻoe e ʻike i nā kiʻi liʻiliʻi liʻiliʻi o kēlā me kēia ʻaoʻao, e maʻalahi ka hoʻokele.

- Auto Flip: Inā makemake ʻoe i kahi ʻike lima lima ʻole, hiki iā ʻoe ke hoʻololi i ka auto flip, e hoʻohuli koke i nā ʻaoʻao no ʻoe. Eia naʻe, e hoʻomanaʻo ʻaʻole hiki i kēia ke hāʻawi i ka manawa kūpono e heluhelu a nānā i nā mea āpau.

- Kaʻana: Hiki iā ʻoe ke kaʻana maʻalahi i ka nūhou me nā poʻe ʻē aʻe ma o URL, QR code, leka uila, a i ʻole ka media media.

- Paʻi: Inā makemake ʻoe i kope kino, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka hiʻohiʻona paʻi e paʻi i ka nūhou.

- ʻIke piha: ʻAe kēia koho iā ʻoe e nānā i ka nūhou ma ke ʻano pale piha, e hoʻonui i kāu ʻike heluhelu.

- Paa huli: Inā ʻoe e ʻimi nei i ka ʻike kikoʻī, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka pahu hulina e ʻimi ai i nā huaʻōlelo i loko o ka nūhou.

I kēia manawa ua ʻike ʻoe pehea e komo ai a nānā i ka paʻi kikohoʻe o ka nūpepa Council 13 Connection, hiki iā ʻoe ke noho hou i nā nūhou hou a me nā ʻike mai ka hōʻoluʻolu o kāu kelepona ponoʻī.

Nā wehewehena:

1. PDF – Portable Document Format, he ʻano waihona i hoʻohana ʻia no ka hōʻike ʻana i nā palapala ma ke ʻano kūʻokoʻa i nā polokalamu noi, lako lako a me nā ʻōnaehana hana.

2. QR code - Quick Response code, kahi ʻano barcode i loaʻa i ka ʻikepili a hiki ke nānā ʻia me ka hoʻohana ʻana i ke kelepona a i ʻole ka QR code heluhelu e kiʻi koke i ka ʻike.

Sources:

– ʻAha 13 Hoʻohui Newsletter