Hoʻokuʻu ka Waihona i nā lula i manaʻo ʻia no ka hōʻike ʻana i nā ʻoihana waiwai kikohoʻe

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā lula i manaʻo ʻia e wehewehe ana i ka hōʻike ʻike a me nā lula hoʻoholo kumu no nā kālepa waiwai kikohoʻe ma lalo o ke Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) ua mahalo ʻia ma ke ʻano he hana maikaʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka kaiaola crypto. Hoʻoholo ʻia ma kahi o ʻelua makahiki i hala aku nei, ua hoʻokumu ka IIJA i nā koi hōʻike no nā kālepa waiwai kikohoʻe, me ka manaʻo e hoʻoholo i ke kuleana no ka hoʻolako ʻana i ka ʻike i ka IRS a me nā mea kūʻai cryptocurrency. Eia naʻe, ua hāpai ʻia nā manaʻo hopohopo e pili ana i ka laulā o ka wehewehe ʻana o ka bila no "nā mea kūʻai kālā waiwai."

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau hopohopo, ua hoʻopaneʻe ka IRS i ka hoʻokō ʻana i nā mea hoʻolaha waiwai waiwai a hiki i ka hoʻopuka ʻana i nā lula hope. I ka hopena, i ka hopena o ʻAukake, ua hoʻokuʻu ʻia nā lula i manaʻo ʻia e hāʻawi i ka wehewehe ʻana i ka mea a ka IRS e manaʻo ai mai nā brokers. Manaʻo nā lula e hoʻomaʻamaʻa i ka ukana hōʻike ʻauhau ma o ka hoʻokomo ʻana i kahi hoʻolālā kahi e loaʻa ai i nā poʻe kahi palapala mai kā lākou mea hoʻolimalima e kikoʻī ana i kā lākou mau hana a me nā loaʻa a i ʻole nā ​​poho no nā kumu ʻauhau.

ʻO nā lula i manaʻo ʻia e wehewehe i nā brokers waiwai kikohoʻe e like me kēlā me kēia kanaka e hāʻawi i nā lawelawe maʻalahi no ke kūʻai ʻana i nā waiwai kikohoʻe, inā loaʻa iā lākou ke ala e ʻike ai i ka ʻike o ka mea kūʻai aku a me ke ʻano o ke kālepa. Hoʻokomo ʻia nā hoʻololi kikowaena i ka wehewehe, e like me ka mea i manaʻo ʻia. Eia nō naʻe, ʻaʻohe maopopo e pili ana i nā mea hāʻawi kālā kālā kālā a me nā protocol kālā decentralized. Aia ka ʻokoʻa ma ke ʻano o ke kūʻokoʻa a me ka nele o ka nānā ʻana o ke kanaka.

ʻAʻole manaʻo ʻia nā mea hāʻawi kālā i ka hāʻawi ʻana i nā kī pilikino a me ka lehulehu. Eia naʻe, inā hāʻawi lākou i nā lawelawe kālepa hou aku, hiki iā lākou ke hāʻule ma lalo o ka wehewehe broker. Hoʻokomo pū nā lula i kahi hoʻāʻo multifactor e hoʻoholo ai i ke kūʻokoʻa o nā protocol decentralized. E kau ʻia kēia hoʻāʻo i nā manaʻo lehulehu i loko o ka manawa manaʻo 60-lā.

ʻO ka haʻalele ʻana i nā lula i manaʻo ʻia he ʻano kikoʻī no ka hōʻike ʻana i nā kālepa waiwai kikohoʻe. Eia naʻe, ua manaʻoʻia e hoʻokomoʻia kahiʻano hou e hopu i nā heluʻikepili i koiʻia e nā brokers. ʻO ka pae hoʻoponopono i ka hōʻike ʻana i nā koi i ka manawa e hāpai i ka hoʻokō ʻana ma mua o ka hoʻokō ʻana i ka hōʻike koi ʻana o ka loaʻa kālā nui a me ke kumu kumukūʻai hoʻololi.

Ua hoʻokipa maikaʻi ʻia nā lula i manaʻo ʻia ma ke ʻano he hoʻomohala maikaʻi i ka honua ʻauhau, e hōʻike ana i kahi wahi paʻakikī no nā mea ʻauhau a me ka IRS. Hoʻopili pū ʻia nā lula me ke ala o ka Waihona ma nā wahi ʻē aʻe, e like me ka Bank Secrecy Act.

Hoʻonohonoho ʻia ka hālāwai hoʻolohe manaʻo no ka lehulehu ma ka lā 7 o Nowemapa, me ka hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻolohe ʻelua i ka lā aʻe e hoʻokipa ai i ka heluna nui o nā mea haʻiʻōlelo. Manaʻo nā lula e hāʻawi i kahi kumu paʻa no ka hōʻike ʻana i nā kālepa waiwai kikohoʻe a hōʻoia i ka kūlike o ka hoʻokō ʻauhau i loko o ka kaiaola crypto.

