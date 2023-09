Loaʻa ʻo Netskope iā Kadiska e hoʻonui i nā mana DEM

Ua hoʻolaha ʻo Netskope, kahi mea hoʻolako Secure Access Service Edge (SASE), i kona loaʻa ʻana iā Kadiska, kahi ʻoihana nānā ʻike kikohoʻe (DEM). Ke manaʻo nei kēia loaʻa e hoʻonui i nā hiki DEM o Netskope no ka ʻoihana pūnaewele a me nā ʻoihana ʻenehana e koi ana i ka ʻike ʻoi aku ma waena o kā lākou SD-WAN, ka palena lawelawe palekana, a me nā kaiapuni ao.

Hoʻokumu ʻia ma 2020, hāʻawi ʻo Kadiska i ka ʻenehana DEM e hāʻawi i ka ʻike i ka ʻike mea hoʻohana hope ma waena o SaaS a me nā noi kapua. Hoʻolālā ʻo Netskope e hoʻohui i nā ʻenehana o Kadiska i kāna hāʻawi Netskope Proactive DEM. ʻO ka hoʻohui ʻana i ka ʻike mea hoʻohana maoli a Kadiska a me nā hiki ke nānā ʻana i ka hoʻopili ʻana i ka hopena e hoʻokō i nā mea hana DEM o Netskope i loaʻa, e hoʻonui ana i ka nānā ʻana i nā polokalamu kele pūnaewele, nā polokalamu kelepona pūnaewele a me nā noi kapua, a me nā pūnaewele lehulehu a me ke ao.

ʻO ka hoʻohui ʻana o ka ʻenehana nānā ʻana o Kadiska e hoʻomaikaʻi pū i ke kahua SASE o Netskope, e hiki ai i nā mea kūʻai ke hāʻawi i nā ʻike kikohoʻe palekana a hilinaʻi hoʻi ma waena o nā kaiapuni kapuaʻi hybrid paʻakikī. ʻO SASE, kahi manaʻo hoʻolālā pūnaewele i hoʻokumu ʻia e Gartner i 2019, hoʻohui i ka SD-WAN me kahi hui o nā lawelawe palekana e hoʻolako i kahi lawelawe kapuaʻi hui ʻia no nā ʻoihana.

ʻIke ʻo Sanjay Beri ka Luna Nui o Netskope a me ka mea hoʻokumu, i ka hoʻohālikelike ʻana ma waena o ka ʻike hoʻokumu ʻana o Kadiska a me ka ʻike kahua o Netskope. ʻO ka loaʻa ʻana o Kadiska, me kāna mau mea hiki, e ʻae iā Netskope e hoʻomalu maikaʻi a hoʻopaʻa i ka ʻike a me ka palekana i ka honua hou o ka ʻikepili i hoʻopuehu ʻia, nā mea hoʻohana, nā ʻōnaehana kapua, a me nā noi.

Wahi a Naveen Palavalli, ka hope pelekikena o ka hoʻolālā huahana ma Netskope, ʻo ka hoʻohui ʻana o Kadiska e hoʻonui nui a hoʻonui i nā mana o Netskope, e hāʻawi ana i kahi mea ʻokoʻa nui i ka mākeke. Ke kākoʻo hou nei kēia loaʻa i ka pahuhopu o Netskope e hoʻolako i kahi kahua SASE holoʻokoʻa no nā mea kūʻai aku, e like me Gartner, ʻo ia ka mea i koho ʻia no ka hapakolu o nā hoʻolaha SASE hou ma 2025.

ʻAʻole i hoʻoholo ʻia ka manawa kūpono o ka hoʻohui ʻana i nā huahana, a ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kālā o ka loaʻa.

Sources:

- Loaʻa iā Netskope iā Kadiska e hoʻonui i nā mana DEM: [Source]

- Ke alakaʻi alakaʻi ʻo Gartner no ka mea kūʻai hoʻokahi SASE: [Source]

– Nānā IDC: [Kumu]