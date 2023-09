ʻO Steam Ranks Overwatch 2 a me NBA 2K24 ma ke ʻano he pāʻani ʻino loa o ka makahiki

Ua koho ʻo Steam i ka Blizzard's Overwatch 2 a me 2K Sports 'NBA 2K24 ma ke ʻano he pāʻani mua a me ka lua o ka maikaʻi loa o ka makahiki, e pili ana i nā loiloi mea hoʻohana. Mai loko mai o ka 183,780 ka nui o nā loiloi Steam no Overwatch, 165,573 maikaʻi ʻole. Pēlā nō, ʻo NBA 2K24, i hoʻokuʻu ʻia ma ka lā 8 Kepakemapa, ua loaʻa iā 3,135 nā loiloi maikaʻi ʻole mai ka huina o 3,523 mau loiloi.

ʻO nā loiloi maikaʻi ʻole no ka Overwatch 2 ka mea nui mai ke alo o nā microtransactions. Ua noho mua ka pāʻani ma ka hale kūʻai pūnaewele o Blizzard, Battle.net, kahi i hiki ʻole ai i nā mea hoʻohana ke waiho i nā manaʻo. Eia naʻe, i ka manawa i loaʻa ai ʻo Overwatch ma Steam i ʻAukake, ua loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e hōʻike i ko lākou hauʻoli i nā microtransactions. ʻOiai ka manaʻo maikaʻi ʻole, ua paʻa mau ʻo Overwatch 2 i kahi o nā pāʻani 50 kiʻekiʻe loa o Steam, me nā mea hoʻohana like ʻole 30,000. Me he mea lā ʻoiai ʻaʻole makemake kekahi mau mea pāʻani i ke kuhikuhi a ka pāʻani, hauʻoli nō lākou i ka pāʻani ʻana.

ʻO NBA 2K24, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua kū i ka hoʻohewa ʻana ʻaʻole wale no kāna microtransactions akā no kāna mau kiʻi kiʻi a me ka pāʻani. Ua ʻōlelo ka poʻe hoʻohaʻahaʻa ʻaʻole he mea hou kēia hōʻino, no ka mea, ua hōʻino pū ʻia nā ʻāpana mua o ka NBA 2K series. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo ka hoʻokuʻu 2020, NBA 2K21, ua kapa ʻia ʻo ia he "mobile free-to-play scam," a ʻo ka hoʻokuʻu 2021, NBA 2K22, ua ʻāhewa ʻia ʻo "hoʻokahi lulu nui." Hōʻike nā mea pāʻani i ka huhū me ka hoʻomau mau ʻana o nā microtransactions, i lilo i ʻāpana o ka moʻolelo mai ka NBA 2K13.

ʻOiai ʻo nā loiloi maikaʻi ʻole, ʻo Overwatch 2 a me NBA 2K24 mau nō nā waihona punahele. Eia naʻe, ʻo ka ʻōlelo hoʻohewa a me ka hōʻino ʻia e nā mea pāʻani e hōʻike ana i nā loli nui e pono ai i ka wā e hiki mai ana o kēia mau pāʻani e loaʻa hou ai ka hilinaʻi a me ka hauʻoli o ke kaiāulu pāʻani.

