Loaʻa ka NBA 2K24 i ka hoʻohewa nui a hui pū me nā papa o nā pāʻani maikaʻi ʻole ma ka mahu.

By

ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o NBA 2K24 ua hopena i ka nalu o nā manaʻo maikaʻi ʻole mai ke kaiāulu pāʻani, loaʻa iā ia kahi wahi i waena o nā pāʻani maikaʻi loa ma Steam. Ua hōʻike ka poʻe pāʻani i ko lākou hauʻoli i ka ʻōnaehana hōʻailona hōʻano hou o ka pāʻani a me ka hoʻokomo ʻana o ka mechanic Shooting Slump, e noʻonoʻo ana iā lākou kekahi o nā mea hoʻohui maikaʻi loa o ka franchise.

ʻO kekahi pilikia koʻikoʻi, no nā mea pāʻani PC, ʻaʻole i hele mai ka mana PC o ka pāʻani me nā hiʻohiʻona hou aʻe i loaʻa ma PS5 a me Xbox Series X|S. ʻO ka hopena, e loaʻa i nā mea pāʻani PC ka palena o nā hiʻohiʻona i hoʻohālikelike ʻia i kā lākou mau hoa console.

ʻIke ʻia ka hoʻokipa maikaʻi ʻole o NBA 2K24 i kāna helu mea hoʻohana ma Steam. I kēia manawa, ʻo ka pāʻani ka lua o ka pāʻani haʻahaʻa haʻahaʻa loa ma ka paepae, me ka 90.1% o nā loiloi mea hoʻohana e hāʻawi ana iā ia i kahi helu maikaʻi ʻole. Mai loko mai o nā loiloi 2,928, ʻo 9.9% wale nō ka maikaʻi, e hana ana ia i kekahi o nā pāʻani loiloi maikaʻi ʻole ʻia ma Steam, e like me ka hōʻike hōʻike hoʻomāinoino o Overwatch 2.

ʻO ka nui o nā loiloi maikaʻi ʻole e hōʻike ana i ka hōʻeha o nā mea pāʻani PC ma muli o ka nele o nā hiʻohiʻona hou. Manaʻo kekahi mau mea hoʻohana ʻo NBA 2K24 he kope-a-paste wale nō o ka pāʻani o ka makahiki i hala, nele i ka hana hou a hoʻomau i ka like ʻole a me ka hana ʻino ʻana i nā mea pāʻani PC a me Steam.

E nalo nā mea pāʻani PC i nā hoʻohui like ʻole i loaʻa i ka pāʻani, me Crossplay, ka hiki ke hoʻomaka i kahi ʻoihana ma WNBA, a me MyNBA. ʻO kēia hoʻokuʻu ʻia ke kōkua hou aku i nā ʻeha i hōʻike ʻia e ke kaiāulu.

E ʻike ʻia pehea e hoʻoponopono ai nā mea hoʻomohala i kēia mau hopohopo a inā paha e hana lākou i nā loli e hoʻomaikaʻi i ka ʻike pāʻani no nā mea pāʻani NBA 2K24, ʻoi aku ka poʻe ma ka PC platform.

Sources:

- Steam 250 (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)

– Mea kākau: Jeremy Gan