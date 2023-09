Loaʻa ʻo NBA 2K24 i Backlash mai nā mea pāʻani PC, lilo i ka pāʻani ʻelua i nānā ʻia ma ka Steam.

ʻO ka NBA 2K24 i hoʻokuʻu hou ʻia nei, ʻo ia ka mea hou loa i loko o ka pūʻulu basketball lōʻihi i hoʻomohala ʻia e 2K, ua kū i ka hoʻohewa nui ʻana mai nā mea pāʻani PC, e hopena ana i ka nui o nā loiloi maikaʻi ʻole ma Steam. ʻO ka hopena, ke kūlana nei ka pāʻani ma ke ʻano he lua o ka pāʻani loiloi maikaʻi loa ma ka paepae, ma hope o Overwatch 2, e like me Steam 250.

Hoʻokumu ʻia ka backlash mai ka manaʻo o ka mana PC o NBA 2K24 i hoʻokumu ʻia ma ka PlayStation 4 a me ka Xbox One mana o ka pāʻani, ʻaʻole i ka PlayStation 5 a me nā mana Xbox Series X/S. Ua haʻalele kēia hoʻoholo i ka paʻi PC me ka ʻike ʻole a nele i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i hoʻohālikelike ʻia i ka hoʻokuʻu ʻana o ka makahiki i hala. Eia kekahi, ʻaʻole i loaʻa kekahi mau hiʻohiʻona i nā mana console hou i ka mana PC.

Eia kekahi laʻana, hōʻike ka pūnaewele official o ka pāʻani i nā hiʻohiʻona e like me ProPLAY, kahi i hoʻokomo pono i nā kiʻi NBA maoli i loko o ka pāʻani o NBA 2K24, a me keʻanoʻoihana pilikino i kapaʻiaʻo The W. ʻO ka mea pōʻino, hiki ke loaʻa kēia mau hiʻohiʻona i nā mea pāʻani ma PlayStation 5 a me Xbox. Hōʻike X/S, e waiho ana i nā mea pāʻani PC me ka haʻalele.

Hōʻike nā loiloi ma Steam i ka hōʻino ʻia e nā mea pāʻani. Manaʻo ka poʻe he nui ke ʻano o ka pāʻani a me nā animation i hoʻololi ʻole ʻia mai nā mea hou aku. Wahi a kekahi mea pāʻani, "ʻO ka papa kuhikuhi nui a me nā ʻano o ka paka ke nānā aku nei i nā mea maʻalahi e like me nā manawa a pau." ʻO kekahi loiloi hou e hōʻike ana i ka nele o ka hoʻoikaika ʻana i loko o ka mana PC, e hoʻohālikelike ai i ka console edition a me ka hōʻike ʻana i ka huhū no nā manawa i hala ʻole e hana ai e like me nā mana o ka hanauna e hiki mai ana.

Hoʻopiʻi pū ʻia ka hoʻohewa ʻana i ka hoʻokomo ʻana i nā microtransactions ma NBA 2K24, kahi pāʻani i uku mua ʻia e nā mea pāʻani. ʻO nā manaʻo maikaʻi ʻole ma nā kahua e like me Reddit e haʻi nei i ka hoʻohana ʻana o ka pāʻani i nā ʻano hana microtransaction like ʻole, e hoʻonui hou i ka hauʻoli i waena o nā mea pāʻani.

I kēia manawa, ʻaʻole i kamaʻilio ʻo 2K i nā pilikia e pili ana i ka mana PC a hāʻawi i kekahi ʻike e pili ana i nā mea hou e hoʻomaikaʻi ai i ka pāʻani.

Nā wehewehena:

- Nā Microtransactions: Nā kūʻai i loko o ka pāʻani e hiki ai i nā mea pāʻani ke kūʻai aku i nā waiwai virtual a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona e hoʻohana ana i ke kālā maoli.

- PlayStation 4 (PS4): He console pāʻani i hoʻomohala ʻia e Sony.

- Xbox One: He console pāʻani i hoʻomohala ʻia e Microsoft.

- PlayStation 5 (PS5): ʻO ka console pāʻani pāʻani hou loa a Sony, e kūleʻa ana i ka PS4.

- Xbox Series X/S: ʻO nā ʻoliʻoli pāʻani pāʻani hou a Microsoft, e kūleʻa ana i ka Xbox One.

Nā kumuwaiwai: Steam 250, Eurogamer