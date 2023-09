ʻO ka Nora: He hale hoʻokele mua a ākea

ʻO ka Nora by Calbridge Homes he 2,013-square-foot front-drive hoʻokahi home home e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka mālamalama maoli i ka hoʻolālā hale. Aia ma Fireside, Cochrane, ua hoʻolālā ʻia kēia hale hoʻohālike e hoʻonui i ka lā o ka lā, ʻoi loa ma kona papahele nui.

ʻO ka manaʻo hāmama ka pae nui o ka Nora e hōʻike ana i nā alapiʻi hāmama a me ke ʻano alahao e hiki ai i ka mālamalama ke kahe manuahi. ʻO nā puka makani maikaʻi, me nā mea ma nā ʻaoʻao ʻelua o kahi kihi i loko o ka lumi nui, e lawe mai i ka mehana a me ka leʻaleʻa i ka lewa. ʻO ka lumi nui ponoʻī he 13 kapuaʻi a 14 kapuaʻi 10 ʻīniha a loaʻa i kahi kapuahi pahu hoʻohiwahiwa me ka hoʻopuni piha kiʻekiʻe.

I loko o ka lumi kuke L i waena, kahi mokupuni me kahi pā ʻai e noho ai ma kahi o ʻekolu mau kānaka e hāʻawi i ka hana a me ka maʻalahi. ʻO nā mea hana kila kila, me ka pahu friji puka Farani, e hoʻohui i kahi paʻi o ka wā hou i ka lewa. Loaʻa ka nui o ka waiho ʻana i loko o ka nui o nā keʻena a me ka hale lole hele wāwae, e hōʻoia ana i kēlā me kēia mea kīhini i kona wahi ponoʻī. Hoʻopili ka pantry i kahi lumi lepo me ke komo ʻana i ka hale kaʻa i hoʻopili ʻia, e hoʻokuʻu ana i ka hale kūʻai i ka makani.

Ma ka papahele ʻelua, hāʻawi nā puka makani nui i ka lumi bonus a me ka master ensuite i ka mālamalama maoli a me nā hiʻohiʻona nani. ʻO ka lumi bonus ke alo i mua a hāʻawi i nā hiʻohiʻona o ka pā mua, a me kahi hiʻohiʻona hāmama a i lalo e nānā ana i ka foyer. Ua like ka nui o elua lumi moe lua, e hoopau ana i na hoopaapaa ma waena o na keiki no ka moe ana. Kākoʻo ʻia lākou e kahi lumi ʻauʻau piha ākea me kahi vanity e hōʻike ana i ʻelua pūnāwai ma lalo o kahi aniani ākea piha.

Hāʻawi ʻo Nora ʻaʻole wale i kahi hale hana a hoʻolālā maikaʻi ʻia, akā he wahi noho nani a hoʻokipa hoʻi e hoʻonui ai i nā pono o ka mālamalama maoli.

