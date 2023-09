Kūleʻa ka Nasdaq i ka hoʻomau ʻana o Apple Slump

Ua hāʻule ka Nasdaq Composite ma kahi o 1% i ka Pōʻalima, me Apple ke alakaʻi nei i ka emi ʻana. Ua puka mai nā hōʻike e hōʻike ana ua pāpā ʻo Kina i nā luna aupuni mai ka hoʻohana ʻana i nā iPhones a me nā hoʻolālā e hoʻonui i ka pāpā i nā hui mokuʻāina. Ua hāʻule hoʻi nā koi no ka hana ʻole i ko lākou mau haʻahaʻa haʻahaʻa mai Pepeluali, e hōʻike ana e hiki i ka Federal Reserve ke mālama i nā kumukūʻai kiʻekiʻe no ka lōʻihi.

ʻO ka Dow Jones Industrial Average wale nō ka papa kuhikuhi e ʻike i nā lanakila, ma kahi haʻahaʻa 0.2%, aʻo ka S&P 500 i hāʻule ma kahi o 0.3%. Ua hāʻule nā ​​​​haʻawina Apple ma kahi o 3%, e hoʻemi ana i ka Nasdaq kaumaha.

ʻO ka emi ʻana o nā ʻenehana ʻenehana ʻaʻole wale ma muli o ka pāpā iPhone ma Kina. Ua kōkua pū ka loaʻa ʻana o ka waihona kālā i ka hāʻule ʻana. Eia kekahi, ʻo nā hopohopo e pili ana i ka emi ʻana o ka hoʻokele waiwai o Kina ua hāpai i nā nīnau e pili ana i kona hopena i ka hoʻokele waiwai o US.

I ka hoʻokokoke ʻana o ka hālāwai Federal Reserve Sepatemaba, aia ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka hoʻoholo ʻana o ka Fed e paʻa me nā uku ukupanee kiʻekiʻe. ʻO nā ʻikepili hoʻokele waiwai hou a me nā kūlana mākeke, me ka hāʻule ʻana o nā ʻenehana ʻenehana a me ka maopopo ʻole e pili ana iā Kina, ʻo ia nā mea e pili ana i kēia kūkākūkā.

Nā wehewehena:

- Nasdaq Composite: He papa kuhikuhi kuai waiwai e komo ana i ka waihona o na hui a pau i heluia ma ka Nasdaq market market.

- Apple (AAPL): He hui ʻenehana multinational e hoʻolālā, hoʻomohala, a kūʻai aku i nā mea uila uila, polokalamu kamepiula, a me nā lawelawe pūnaewele.

– ʻO Dow Jones Industrial Average: He papa kuhikuhi kūʻai waiwai e ana i ka hana waiwai o 30 mau hui nui i helu ʻia ma nā kūʻai kūʻai ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

– S&P 500: He papa kuhikuhi kuai waiwai e ana i ka hana waiwai o 500 mau hui nui i heluia ma na kuai kuai ana ma United States.

- Nā koi no ka hana ʻole: ʻO ka helu o ka poʻe i waiho i nā pono hana ʻole i loko o ka pule i hāʻawi ʻia.

- Federal Reserve: ʻO ka ʻōnaehana panakō waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

- Ka uku panee: ʻO ke kumukūʻai o ka hōʻaiʻē kālā, hōʻike maʻamau ma ke ʻano he pākēneka.

- Nā hua o ka waihona kālā: ʻO ka uku paneʻe ma nā hōʻaiʻē hōʻaiʻē aupuni US.

– Nā helu kālepa Kina: He helu e pili ana i ka lawe ʻana mai a me ka hoʻokuʻu ʻana o Kina.

- ʻAmelika Hui Pū ʻIa: ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele waiwai o ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

- Hui o Kepakemapa: ʻO kahi hālāwai o ka Federal Reserve i mālama ʻia i Kepakemapa e kūkākūkā i nā kulekele kālā.

Sources:

- Yahoo Waiwai

- ʻAʻole hāʻawi ʻia nā kumu ʻē aʻe