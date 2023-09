Ua ʻae ʻo NASA i nā pilikia kūpono me ka Polokalamu SLS, wahi a GAO

Ua hoʻomaopopo ākea nā luna o NASA i ka hiki ʻole o ka papahana Space Launch System (SLS), e like me ka hōʻike a ka US Government Accountability Office (GAO). ʻO ka SLS ka rocket ikaika loa o NASA, me ka hoʻomaka mua ʻana i ka mahina ʻo Nowemapa 2022. Ua hoʻolilo ke keʻena i nā piliona kālā i ka hoʻomohala ʻana i nā mikiona ma hope, me nā huakaʻi holo i ka Moon.

Ua hōʻike ka GAO i ka hopohopo e pili ana i nā kumukūʻai hoʻomau o ka papahana Artemis, e hoʻopili ana i ka SLS. ʻOiai ua hana ʻia nā manaʻo hoʻohālikelike a me nā noi kālā no ka hana ʻana a me nā koina hana ma kahi o ʻelima mau makahiki, ua ʻike ka GAO ʻaʻole i hahai pono kēia mau ana i nā kumukūʻai ma ke kumu misionari. ʻO kēia hemahema o ka nānā ʻana, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole pololei nā kuhi a me nā noi kālā i ka noʻonoʻo pono ʻana o ka hana kumukūʻai i ka manawa.

Ua noi ʻo NASA i kahi kālā koʻikoʻi o $ 11.2 biliona no ka makahiki kālā 2024 e kākoʻo i ka papahana SLS a hiki i ka makahiki kālā 2028, ma luna o ka $ 11.8 biliona i hoʻolilo ʻia no ka hoʻomohala ʻana. Eia nō naʻe, ʻike nā luna nui o NASA ʻaʻole hiki ke hoʻomau ʻia ka papahana ma kāna mau kumukūʻai o kēia manawa, ʻoi aku ka nui o nā kālā i loaʻa no nā mikiona Artemis i hoʻolālā ʻia.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia affordability, ke nānā nei ʻo NASA i kāna mau hoʻolālā kūʻai a me ka hana ʻana e hoʻopaʻa i ka papa kuhikuhi. ʻO ka maopopo ʻole e pili ana i nā lā hoʻomaka a me nā wahi e pili ana i ka pilikia i ka wānana ʻana i nā kumukūʻai. ʻO ka lohi a me ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai he mau luʻi no ka papahana SLS, a ʻike ʻia e hoʻomau ʻia kēia mau pilikia i ka wā e hiki mai ana.

Puna: US Government Accountability Office (GAO)