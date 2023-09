Hoʻokomo ʻo Nanoprecise i ka ʻike hoʻomalu mālama ʻana i ka ikehu māmā mua o ka honua

Ua hoʻokumu ʻo Nanoprecise Sci Corp i kahi mea ʻike maka honua i kapa ʻia ʻo MachineDoctor ™ LUX, ʻo ia ka mea ʻohi ikehu māmā mua o ka honua e pili ana i nā lula Zone 0. ʻAʻole hoʻomaikaʻi wale kēia sensor hou i ka pono a me ka pololei akā e kamaʻilio pū i ka pono o nā hoʻonā hoʻomau i ka nānā ʻana i nā ʻoihana.

Hoʻolālā ʻia ʻo MachineDoctor LUX e hana maʻalahi i loko o ka hale a me waho ma o ka hoʻohana ʻana i ka mana mai nā kumu kukui ambient. Hoʻopau kēia i ka pono no ka hoʻololi ʻana i ka pākaukau, e hōʻemi ana i ka hopena o ke kaiapuni holoʻokoʻa o ka sensor. Me kāna ʻōnaehana Smart Power Management, hoʻohui ka mea ʻike i ka ʻohi ʻana i ka ikehu māmā ma o nā panela lā me kahi pākaukau Lithium-Ion lōʻihi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili me ka haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO kāna ʻōnaehana mana ʻelua e hoʻomau iā ia iho, me ke ola a hiki i 10 mau makahiki.

Wahi a Sunil Vedula, Founder & CEO ma Nanoprecise Sci Corp, ʻo ka MachineDoctor LUX sensor e hōʻike ana i kā lākou kūpaʻa i ka hana hou a me ka hoʻomau. Ma ka hoʻohana ʻana i ke kukui ambient, hoʻonui ka sensor i ka pono o ka hana a kākoʻo i nā mea kūʻai aku a me nā hoa hana i kā lākou hoʻoikaika ʻana i ka wā e hiki mai ana.

ʻO ka versatility o ka MachineDoctor LUX sensor e hoʻonui aku ma mua o kona ikaika ikaika. Me ka pili pūnaewele ma o ka e-sim a me kahi kaʻina hana hoʻokomo ʻole, kūpono ka sensor no nā ʻano noi. Hāʻawi ia i nā ʻoihana e komo i nā ʻike ʻikepili manawa maoli me ka ʻole o ka palena o ka hilinaʻi pākaukau.

Hoʻokumu ʻo Nanoprecise Sci Corp i nā hoʻonā mālama wānana e pili ana iā AI, hiki ke ʻike mua i nā loli hana mīkini. ʻO kā lākou manaʻo nui i ka hōʻemi ʻana i ka wāwae kalapona o nā mea kanu hana ma o ka hoʻokō ʻana i ka ʻenehana AI a me IIoT. ʻO Nanoprecise kahi alakaʻi alakaʻi o ka ikehu ikehu a me ke kahua ʻikepili olakino no nā waiwai ʻoihana.

Hoʻokaʻaʻike: Suraj Pisharody