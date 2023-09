MSP Tech Pods: Pehea ʻo Jai Shah, ka mea nāna i hoʻokumu i ka Orangutan, e holo i kahi hui Esports kūleʻa.

I loko o kahi ninaninau hou me MySmartPrice, ʻo Jai Shah, ka mea nāna i hoʻokumu i ka hui esports ʻo Orangutan, kaʻana like i nā ʻike waiwai a me nā hoʻolālā no ka holo ʻana i kahi hui kūleʻa i ka honua ulu wikiwiki o ka pāʻani hoʻokūkū. Ua kūkākūkā ʻo Shah, ka mea nui i ka ʻoihana pāʻani India, i nā ʻano like ʻole o ka mālama ʻana i kahi hui esports, nā hoʻolālā monetization, a me ke koʻikoʻi o ke komo ʻana o ke kaiāulu.

ʻO kekahi o nā kumuhana nui i kūkākūkā ʻia e Shah ʻo ia ka hoʻokele hui. Ua hoʻoikaika ʻo ia i ka pono o ka kamaʻilio maʻalahi a me ka hui pū ʻana ma waena o nā mea pāʻani, nā kumu aʻo, a me nā limahana kākoʻo. Wahi a Shah, ʻo ke kūkulu ʻana i kahi hui hui pū me nā kuleana a me nā kuleana i wehewehe maikaʻi ʻia no ka holomua. Ua koʻikoʻi ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka loaʻa ʻana o ke alakaʻi ikaika a me nā kaʻina hana hoʻoholo kūpono.

ʻO ka Monetization kekahi wahi koʻikoʻi o ke kūkākūkā ʻana, me Shah e hōʻike ana i kāna mau ʻike e pili ana i ke kākoʻo ʻana a me ka hui pū ʻana. Ua koʻikoʻi ʻo ia i ke koʻikoʻi o ke kūkulu ʻana i nā pilina ikaika me nā hōʻailona e kūlike me nā waiwai a me nā pahuhopu o ka hui. ʻO ka hui pū ʻana me nā hōʻailona ʻaʻole wale e lawe i ke kūpaʻa kālā akā kōkua pū kekahi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka inoa a me ka hiki ʻana o ka hui.

Ua hōʻike ʻia ka hana kaiāulu ma ke ʻano he mea koʻikoʻi o ka holo ʻana i kahi hui esports. Manaʻo ʻo Shah he mea nui ka pili ʻana me ke kaiāulu pāʻani no ke kūkulu ʻana i kahi waihona punahele ikaika a hoʻokumu i kahi noho i ka ʻoihana pāʻani. Ua koʻikoʻi ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka hoʻonohonoho ʻana i nā hanana, nā hoʻokūkū, a me nā hana ʻē aʻe e hiki ai i nā mea pā ke launa pū me nā mea pāʻani a me ka hui.

Ma ka holoʻokoʻa, hāʻawi ʻo Jai Shah i nā ʻike koʻikoʻi i ka holomua ʻana i kahi hui esports. ʻO kāna nānā ʻana i ka hoʻokele hui, nā hoʻolālā monetization, a me ke komo ʻana o ke kaiāulu e lilo i kumu alakaʻi no ka poʻe e ʻimi nei e komo i ka ʻoihana pāʻani hoʻokūkū.

Nā kumu: MySmartPrice

Nā wehewehena:

Esports: he ʻano hoʻokūkū e hoʻohana ana i nā pāʻani wikiō

Monetization: ke kaʻina hana o ka loaʻa kālā mai kahi huahana a lawelawe paha

Kākoʻo: kākoʻo kālā a kākoʻo paha i hāʻawi ʻia i kahi kanaka, hui, a i ʻole hanana e kahi brand

Pākuʻi Brand: nā hui pū ʻana ma waena o ʻelua a ʻoi aʻe paha nā hōʻailona e hoʻolaha i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe a kekahi

Hoʻopili kaiaulu: nā hana a me nā hana i hana ʻia e kahi hui e hoʻopili a launa pū me kona kaiāulu o nā mea pā a mea hoʻohana paha

