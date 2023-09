ʻO ke koʻikoʻi o nā ʻenehana Digital no nā MSME ma India

Ua lilo ka hana o nā ʻenehana digital i mea koʻikoʻi i ka wā Covid-19. ʻO ia kekahi o nā mea nui loa no ka G20, ʻoi aku ka nui o ka Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Hāʻawi kēia mau ʻoihana ma kahi o 30% i ka GDP o India, e hana ana i kā lākou hoʻohana ʻana i nā ʻenehana kikohoʻe e pono ai ko lākou hoʻokūkū.

ʻO ka Jaipur Call for Action, i hana ʻia e ke Kuhina Kālepa ʻo Piyush Goyal, ua hoʻoikaika i ka pono e hoʻoikaika i ke komo ʻana i nā ʻikepili kālepa a me nā ʻike no nā MSME. ʻO kahi ala e hoʻokō ai i kēia ma ka hoʻohana ʻana i ka Global Trade Helpdesk ma ka International Trade Center ma Geneva. Ua hōʻike pū ke Kuhina Nui ʻo Narendra Modi i ke koʻikoʻi o nā MSME i ka wā o ka ʻenehana 4.0 a me ka hoʻololi kipi. No ka hōʻoia ʻana i ko lākou ulu mau ʻana, he mea koʻikoʻi ke kahe manuahi o nā hoʻoili kikohoʻe ma waena o nā palena.

Ua holomua nui ʻo India ma ke ʻano o ka hoʻololi kikohoʻe, ʻoi aku ma mua o nā ʻoihana holomua ma ka home a ma nā ʻōlelo o ka hoʻoiho. I ka makahiki 2016-17, ua hoʻokuʻu aku ʻo India i $89 biliona i nā lawelawe i hāʻawi ʻia i ka digitally, a ʻo kāna ʻāpana o ka honua i manaʻo ʻia i ka hoʻokuʻu ʻana i nā kālepa digital i ulu ma kahi o 400% mai 1995 a 2018. ua hoʻomaka pū nā ʻoihana e hoʻokomo i nā lawelawe kikohoʻe i kā lākou hana.

ʻAʻole i haʻalele ʻia ka ʻaoʻao lawe mai, ʻoiai ke hoʻohui nei nā MSME India i nā hoʻokomo lawelawe kikohoʻe, e like me ke kūʻai aku ʻana a me ka kamaʻilio ʻana i ka atamai, i kā lākou hana ʻoihana. ʻO kā lākou mau pahuhopu ka hoʻonui ʻana i ka mākeke a hoʻonui i kā lākou pilina me nā mea kūʻai aku.

ʻO kahi hopohopo nui i hāpai ʻia ma ka ʻatikala ʻo ka moratorium duty. Ua ʻae ka World Trade Organization (WTO) i kahi ʻōlelo hoʻolaha e pili ana i ke kālepa uila honua i ka makahiki 1998, kahi i hoʻopaʻa ʻia i ʻelua makahiki moratorium ma nā hana maʻamau no nā hoʻouna uila ʻokoʻa. Ua hoʻololi hou ʻia kēia moratorium i kēlā me kēia ʻelua makahiki mai ia manawa.

ʻOiai ua hopohopo ʻo India e pili ana i ka nalowale o ka loaʻa kālā, ua hoʻopōmaikaʻi maoli ka moratorium i nā lawelawe o ka ʻāina e lawe aku a lawe mai. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻaha Kuhina Kuhina aʻe ma 2024 e hoʻoholo i ka hopena o ka moratorium, a inā pau ka noho ʻana, hiki iā ia ke alakaʻi i ka hoʻopau ʻana i ka hoʻouna ʻana i nā ʻikepili ma waena o nā palena a keakea i ka ulu ʻana o MSME.

Ua hoʻopau ʻia kahi noiʻi hou e hoʻopōmaikaʻi ana nā hoʻoili kikohoʻe cross-border i nā MSME, ka hopena o ka hoʻonui ʻana i ka hana, ka hoʻohui waiwai, a me ka huahana hana. ʻO nā hana e paʻakikī loa i nā MSME ke komo i nā lawelawe kikohoʻe i lawe ʻia mai, e like me ka piʻi dute, he mea kūʻē ia a keʻakeʻa i ka ulu ʻana o nā ʻoihana liʻiliʻi.

Hōʻike nā hopena kulekele mai kēia noiʻi ʻana he hopena maikaʻi ʻole nā ​​hana e paʻakikī ai ka lawe ʻana i nā lawelawe kikohoʻe i ka ʻāpana MSME o India. No ke kākoʻo ʻana i nā ʻoihana liʻiliʻi a hiki i kā lākou hoʻonui ʻana, pono e hoʻokō nā mea hoʻomohala i nā kulekele e maʻalahi, ʻaʻole paʻakikī, a ʻoi aku hoʻi ke kumu kūʻai i ke komo ʻana i nā hoʻokomo lawelawe kikohoʻe, me nā mea mai waho aku. ʻO ka mālama ʻana i ka moratorium WTO ma ke kuleana e hāʻawi i ka kūpaʻa a me ka wānana i nā ʻāpana kikohoʻe a puni ka honua.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, pono ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana kamepiula no ka ulu a me ka hoʻokūkū o MSMEs ma India. He mea koʻikoʻi ke kahe manuahi o nā hoʻouna kikohoʻe ma waena o nā palena a me ka mālama ʻana i ka moratorium duty no kā lākou hoʻomohala mau.

Nā wehewehena:

MSME: ʻO nā ʻoihana liʻiliʻi, liʻiliʻi a me nā ʻoihana liʻiliʻi

GDP: Huahana Kūloko Nui

B2B: Pāʻoihana-i-ʻoihana

WTO: World Trade Organization

Sources:

ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia ma ka ʻatikala kumu.