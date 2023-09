ʻO nā ʻano like ʻole a me nā Chaos o ka neʻe ʻana i waho 2: He Sequel e ʻā ana me nā manaʻo hou

Ua hoʻi hou ka mea hoʻomohala Australian SMG Studio me Moving Out 2, ka hopena i manaʻo nui ʻia i kā lākou coup co-op 2020 i hoʻopaʻa ʻia e pili ana i nā mea hoʻohemo ʻole. Ma hope o ke kūʻai ʻana aku ma luna o hoʻokahi miliona kope o ka pāʻani mua, ʻo ka pahuhopu nui o SMG Studio no ka sequel he ʻano like ʻole. Loaʻa iā lākou kahi papa inoa lōʻihi o nā manaʻo i hoʻohana ʻole ʻia no nā hoʻokūkū Multiplayer hou, me ka makemake e hoʻohui i ka hana crossplay online. Pono kēia hoʻokomo iā lākou e kākau hou i kā lākou mīkini pāʻani e mālama i nā helu physics ʻaoʻao server.

Hana ʻia ka pāʻani ma ke kaona suburban o Packmore, kahi e hiki ai i nā mea pāʻani ke manaʻo i kahi cartoony a me nā mea āpau. Ua hoʻohui ka studio i kahi helu kupaianaha o nā mechanics a me nā aupuni interdimensional i ka pāʻani. Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻokele i nā drones e hoʻohana ana i nā pōpō pōʻino i loko o ke kūlanakauhale kapuaʻi futuristic a i ʻole e uhaʻi i nā paia gingerbread ma Candyland e kiʻi i ke kaʻa lawe.

ʻO ka mea hoʻokumu pū o SMG Studio, ʻo Ashley Ringrose, he manaʻo no ka ʻōlelo ʻole ʻole. Manaʻo ʻo ia i ka ʻae ʻana i nā mea pena a me nā mea hoʻolālā e ʻimi i ko lākou mau manaʻo a laila e ʻimi i kahi ala e hana ai lākou. Ua alakaʻi kēia noʻonoʻo i ka nui o nā manaʻo hou ma Moving Out 2. Ua ʻae ʻo Ringrose ʻaʻole makemake ʻo ia i ka hana ʻana i nā pāʻani koʻikoʻi, no ka mea makemake ʻo ia i ke kūʻokoʻa e ʻimi i nā manaʻo leʻaleʻa a me ka noʻonoʻo.

ʻO ke ʻano o ka pāʻani ʻakaʻaka a me nā pāʻani chaotic mai ke ʻano o ka hui i ka hoʻolālā pāʻani, a lākou e hoʻohālikelike ai me ka improv comedy. Ke hahai nei lākou i ke kumumanaʻo "ʻae, a", e ʻae ana i nā manaʻo e ulu a ulu i nā ala i manaʻo ʻole ʻia. No ka laʻana, makemake nā mea hoʻolālā e hāʻawi i nā mea pāʻani i nā manawa hou e wāwahi i nā mea, no laila ua hoʻolauna lākou i ka manaʻo o kahi pōleʻa pōʻino ma luna o kahi drone. Ua puka mai kēia mechanic maʻalahi mai ke kua a i waho o ka improv.

Manaʻo pū ʻo SMG Studio i ka hiki ʻana o ka mea pāʻani. Hoʻolālā lākou i nā pae sandbox me nā koho palena ʻole no nā mea pāʻani e ʻimi i ko lākou ala ponoʻī i ka wā e hakakā nei me ka physics clumsy. Manaʻo lākou e hoʻopaʻa i ke kaulike ma waena o ka pāʻani paʻakikī a me ka leʻaleʻa chaotic, e hōʻoia mau ana e hiki i nā mea pāʻani ke huki i nā hoʻopunipuni outlandish a loaʻa ka manawa maikaʻi.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ʻo Moving Out 2 i nā ʻano like ʻole me nā kūlana i manaʻo ʻole ʻia e hoʻomau i nā mea pāʻani. Inā ʻo ia ka hoʻouka ʻana i ka helu ʻana i ka pōʻaleʻa gumball a i ʻole ka hoʻokele ʻana ma o nā puke kilokilo kilokilo, ua hoʻolālā ʻia ka pāʻani e mālama i nā mea pāʻani ma ko lākou manamana wāwae. Ua hoʻoikaika nui ʻo SMG Studio i ka hoʻāʻo ʻana a me ka hoʻokumu ʻana i kahi pāʻani hiki ke hoʻokipa i nā mea pāʻani e like me ka hiki.

