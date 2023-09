Hoʻihoʻi hou ʻo Mortal Kombat Reboot iā Nitara Voiced a hoʻohālike ʻia e Megan Fox

Ua hoʻolaha ʻo Warner Bros. Games e hoʻi hou ana ʻo Nitara, ke koa vampire i ʻike hope ʻia ma Mortal Kombat: Deadly Alliance ma 2002, i ka moʻo i ka reboot e hiki mai ana, Mortal Kombat 1. , Ua hōʻikeʻo Warner Bros. e hoʻokaniʻia keʻano a hoʻohālikeʻia ma hope o ka mea hoʻokaniʻo Megan Fox, iʻikeʻia no kāna mau hana ma Jennifer's Body and Transformers.

Ua hōʻike ʻia ʻo Nitara, he mea vampire mai kahi aupuni ʻē, ʻo ia ka hewa a me ka maikaʻi, ʻoiai ʻo ia e hakakā nei e hoʻopakele i kona poʻe. Ua hōʻike ʻo Megan Fox i kona aloha i ke ʻano, me ka ʻōlelo ʻana, "He vampire ʻo ia, ʻike maopopo ʻia no nā kumu āpau." Ua hōʻike pū ʻo Fox i kona komo ʻana i ke kiʻi ʻana iā Nitara ma mua o ka hāʻawi ʻana i ka leo, me ka ʻōlelo ʻana, “[Na nā hui hana hana Nitara] e koi iaʻu e hoʻopili i nā wahi oʻu i ʻoluʻolu ʻole [me]. Ua hauʻoli nui wau i ka hana ʻana ia mea, a ua hoʻokuʻu ʻia iaʻu me aʻu iho.

I ka Mortal Kombat 1 e hiki mai ana, hōʻike ʻo Nitara i kahi mea make hou a ʻike ʻole ʻia ma mua. Hōʻike ka trailer iā Nitara e hoʻohana ana i kona mau manamana lima ʻelima ʻīniha ka lōʻihi e wehe i kona hoa paio, e paʻa ana i ko lākou ʻōpū e like me ke kaula i ka wā e hāpai ai kona mau ʻēheu ʻōpeʻa iā ia i ka lewa. Me ke kiʻi ikaika, hoʻouna ʻo ia i kona hoa paio e hāʻule i lalo, e hāʻule ana ko lākou ʻiʻo, a waiho wale i kahi iwi i haki.

Hiki i nā poʻe ke nānā i mua i ka ʻike hou aku i ke ʻano hakakā kūʻokoʻa o Nitara i ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai ʻo Mortal Kombat 1 ma Kepakemapa 19 no PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, a me PC. Eia nō naʻe, ʻo ka poʻe i kauoha mua i ka premium a me ka mea hōʻiliʻili e loaʻa i ke komo mua e hoʻomaka ana ma Kepakemapa 14.

