Hōʻike ʻo Warner Bros. Pāʻani hou i ka Mortal Kombat 1 Trailer me Jean-Claude Van Damme

Ua wehe ʻo Warner Bros. Games i kahi trailer hou no Mortal Kombat 1, e hōʻike ana i ka hoʻohui ʻana o Jean-Claude Van Damme ma ke ʻano he ʻili ʻokoʻa kūikawā no ke ʻano Johnny Cage. Hiki ke wehe ʻia kēia ʻili hou e nā mea pāʻani i kūʻai i ka Premium Edition o ka pāʻani.

Ua hiki mai ka hoʻolaha ma hope koke iho o ka hōʻike ʻia ʻana o nā kiʻi o Van Damme i ka wā o ka hālāwai ninaninau me Ed Boon, ka mea nāna i hana i ka moʻo Mortal Kombat. Ua hōʻikeʻo Boon i ka hoʻokomoʻiaʻana o Van Damme i loko o ka pāʻani he moeʻuhane iʻikeʻia, e haʻi ana ua hoʻokumu muaʻia ka manaʻo i ka wā i kūkuluʻia ai ka pāʻani Mortal Kombat mua.

Ua wehewehe ʻo Boon, "ʻO kā mākou manaʻo e hana ʻo Van Damme: The Arcade Game. Ua makemake maoli mākou e ʻike i nā huaʻōlelo 'Van Damme' i ka pāʻani. Ua launa pū mākou i kāna hui, akā no nā kumu like ʻole, ʻaʻole i holo maikaʻi ia manawa. Eia naʻe, i kēia manawa ua paʻi mākou i ka hailona a hoʻopaʻa hope iā ia ma luna o ka moku. Loaʻa iā mākou kona leo a ʻo ia ke ʻano o Johnny Cage. He manawa pōʻai piha loa ia no mākou.

Ma kahi o Van Damme, ua hoʻolaha hou ʻia ʻo Megan Fox e ʻike ʻia ma Mortal Kombat 1 ma ke ʻano he helehelena a me ka leo o ke ʻano Nitara.

ʻO ka pāʻani i manaʻo nui ʻia e hoʻokuʻu ʻia ma Kepakemapa 19, 2023, a e loaʻa iā PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, a me PC ma o Steam a me ka Epic Games Store.

Sources:

– Nā pāʻani Warner Bros

– Nā Pāʻani Video Chronicle