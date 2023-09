Hōʻike ʻo Ed Boon i ka ʻili o Jean-Claude Van Damme no Johnny Cage ma Mortal Kombat 1

By

ʻO Ed Boon, ka mea nāna i hana i ka franchise pāʻani wikiō kaulana ʻo Mortal Kombat, i hana i kahi hiʻohiʻona kūikawā ma ka YouTube series Hot Ones. I ka wā ninaninau, ua wehe ʻo Boon i ka nānā mua ʻana i ka ʻili ʻo Jean-Claude Van Damme no ke ʻano o Johnny Cage ma Mortal Kombat 1.

ʻO ka hoʻokomo ʻana o Van Damme i ka pāʻani he manawa lōʻihi. Ua hōʻike ʻo Boon ua hoʻāʻo lākou i nā manawa he nui i ka wā ma mua e hoʻopaʻa i ke komo ʻana o Van Damme, akā ua loaʻa i ka jackpot i kēia manawa. ʻAʻole wale lākou i hoʻokō i ke ʻano o ka mea keaka kiʻiʻoniʻoni, akā ua loaʻa iā lākou kona leo no ke ʻano.

Ua hōʻike ʻia ka ʻili o Jean-Claude Van Damme i ka mea hana ma ke kiʻi ʻoniʻoni ʻoniʻoni "Bloodsport" mai 1988, piha me kona kino kino kino.

Ua hōʻike ʻo Boon i kona hauʻoli e pili ana i ka hiki ke hoʻokomo iā Van Damme i ka pāʻani ma hope o ʻekolu mau makahiki. Ua makemake mau ʻo ia e hana i kahi pāʻani e pili ana i ka mea hana, e pili ana i nā lā mua o Mortal Kombat. ʻOiai ua launa pū lākou i ka hui o Van Damme i kēlā manawa, ʻaʻole i loaʻa iā lākou kahi pane, ʻo ia ka mea i hoʻomaopopo ʻia ʻo Boon i ko lākou ʻano ʻōpio a makemake nui.

ʻO ka ulu ʻana o ka pāʻani i nā makahiki i hana nui i ka hana ʻana i kēia hui moe. Ua hoʻomaopopo ʻo Boon ua ulu nui ka laulā o Mortal Kombat mai kona hoʻomaka ʻana, e hoʻololi ana mai kahi papahana makemake liʻiliʻi i kahi hana hoʻomohala nui a me ka franchise pāʻani wikiō kūleʻa.

Eia naʻe, me ka ulu ʻana o ka franchise, ua ʻae pū ʻo Boon aia kekahi mau drawbacks. ʻO ka hana ʻana ma ka pālākiō ʻoi aku ka lōʻihi o ka manaʻo e hoʻokō ʻia a koi ʻia ka ʻae ʻana mai nā ʻaoʻao lehulehu. I ka wā kahiko, i ka wā liʻiliʻi o ka hui, hiki iā lākou ke ʻike i ko lākou manaʻo e ola koke.

Hoʻokumu ʻia ʻo Mortal Kombat 1 e NetherRealm Studios a paʻi ʻia e Warner Bros. E hoʻokuʻu ʻia ke poʻo inoa i manaʻo nui ʻia ma Kepakemapa 19 no ka PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, a me PC ma o Steam a me ka Epic Games Store.

Sources:

- Nā mea wela: N / A

- Mortal Kombat 1: N / A