Ua hōʻike ʻo Mortal Kombat 1 i ka pāʻani hoʻokani Reiko a me Shang Tsung

ʻO ka mea hou loa Mortal Kombat 1 hoʻokuʻu trailer ʻaʻole wale i hāʻawi i nā mea pā i kahi sneak peek i ka pāʻani no nā kiʻi Reiko a me Shang Tsung, akā hōʻike pū i kā lākou mau mea make weliweli. Hōʻike ka trailer i nā mea moʻolelo e pili ana i ka hānau hou ʻana o Shang Tsung i ke ao holoʻokoʻa i hana ʻia e ke Akua ahi ʻo Liu Kang. Hōʻike piha ʻia ko Shang Tsung mau hiʻohiʻona kaulana, e ʻae iā ia e morph i kona mau hoa paio a kope i kā lākou neʻe.

ʻO ka make ʻana o Shang Tsung he mea weliweli loa ia, ʻoiai ʻo ia e wehe ana i kahi ʻeha ma ka umauma o kona hoa paio a ninini i ka concoction ʻino i loko, me ka hoʻokuʻu ʻana i kahi weliweli daimonio e hāʻawi i kahi nahu ʻino. Ua loaʻa i kēia mea make ka inoa inoa o ka "fatality alien" i waena o nā mea pā.

Hāʻawi ka trailer i kahi ʻike o ka pāʻani no Reiko, ka lua o ke kauoha a General Shao. ʻO kā Reiko Krushing Blow ka hoʻolei ʻana i ka ihe i loko o ka umauma o kona hoa paio, ʻoki ʻia i ʻelua, a laila ʻili ʻia ko lākou iwi poʻo me ke koena ʻāpana.

Ma waho aʻe o nā kiʻi pāʻani, ua hōʻike pū ka mea hoʻomohala ʻo NetherRealm i kahi hoʻonohonoho o nā koho hiki no Mortal Kombat 1. Hōʻike kēia mau koho i nā wehewehe leo a me nā hōʻailona no ka hana ma ka ʻaoʻao e pāʻani i ka contextually i ka wā o ka gameplay, e hoʻonui i ka pāʻani no nā mea pāʻani me nā mana like ʻole. .

Hoʻomaka ʻia ʻo Mortal Kombat 1 e hoʻomaka i ka lā 14 Kepakemapa no ka poʻe i komo mua mai ka Premium Edition, a ma Kepakemapa 19 no nā mea ʻē aʻe. He bonus pre-order ʻo Shang Tsung, e hoʻomau ana i ke kuʻuna o ka hāʻawi ʻana i nā huaʻōlelo kūʻokoʻa i mea hoʻoikaika no nā kauoha mua.

No ka ʻike hou aku e pili ana i ka Mortal Kombat 1, hiki i nā mea pā ke ʻimi i ka hoʻolaha hou ʻana o Nitara e hui pū ana i ka papa inoa, i haʻi ʻia e ka mea hoʻokani ʻo Megan Fox. Eia kekahi, aia kahi ninaninau me ke alakaʻi hoʻomohala ʻo Ed Boon mai gamescom, a me kahi kiʻiʻoniʻoni ola e hōʻike ana iā Dave Bautista, e hoʻomaikaʻi ana i ka pāʻoihana TV Mortal Monday TV.

