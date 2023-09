Loaʻa i ka Valve's Mystery Device ka palapala hōʻoia ma South Korea

Ua loaʻa hou ʻo Valve i ka palapala hōʻoia ma South Korea no kahi mea i hōʻike ʻole ʻia, e waiho ana i nā mea pāʻani e noʻonoʻo e pili ana i kāna kumu. ʻO ka palapala hōʻoia, i hoʻopaʻa ʻia ʻo ʻAukake 28th, e hōʻike ana e hōʻike ka hāmeʻa i nā mana uila haʻahaʻa haʻahaʻa, me ka 5GHz WiFi.

ʻOiai he liʻiliʻi nā kikoʻī, ke noʻonoʻo nei ka poʻe hoihoi i nā mea like ʻole. Manaʻo kekahi he mea hōʻoluʻolu ia no ka Valve's Steam Deck, kahi hāmeʻa pāʻani lima lima i loaʻa i nā mana WiFi. Manaʻo kekahi poʻe ʻo ia paha ka headset Deckard VR i haʻi ʻia, e like me nā patent mua, e loaʻa kahi ʻano kūʻokoʻa.

ʻAʻole hāʻawi ka palapala hōʻoia i ka ʻike e hoʻoholo pono ai i ke ʻano o ka hāmeʻa. Eia naʻe, hōʻike ʻia nā hanana hou e hana ikaika ana ʻo Valve i ka hoʻomaikaʻi ʻana iā SteamVR no Linux, me ka ʻalo ʻana i ka manaʻo e hiki i kēia palapala hōʻoia ke hana i ka mea e pani ai i kā lākou poʻomanaʻo maoli maoli, ʻo ka Index.

ʻO ka pīhoihoi, ua ʻike ʻo Brad Lynch i kahi aniani i pale ʻia ʻo Valve Galileo o Steam OS i kā lākou noiʻi. Hoʻohui hou kēia i ka wahie i ka manaʻo e hoʻomaka ana ʻo Valve i nā ʻoihana hou.

I kēia manawa, ʻaʻole i hoʻolaha ʻo Valve i nā hoʻolaha kūhelu, e waiho ana i ke kaiāulu pāʻani e kali nui ana i nā kikoʻī hou aku. ʻO ka manawa wale nō e haʻi i ka mea e lilo ai ka mea huna a Valve.

