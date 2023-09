Kūkākūkā ʻo Shigeru Miyamoto a me Charles Martinet o Nintendo i ke kuleana hou o Martinet ma ke ʻano he ʻelele ʻo Mario.

Ma kahi leka wikiō hou, ua hāʻawi ʻo Shigeru Miyamoto lāua ʻo Charles Martinet i nā kikoʻī hou aku e pili ana i ka hana a Martinet e hiki mai ana ma ke ʻano he ʻelele Mario. I ka mahina i hala aku nei, ua hoʻolaha ʻia ʻo Martinet, ka leo aloha o Mario, e haʻalele i ka leo Pelekane no ke ʻano ma hope o 30 mau makahiki. Akā, e lawe ke kālena leo hou i ka hana ma ka pāʻani e hiki mai ana, ʻo Super Mario Bros. Wonder. ʻO ka hana hou a Martinet ma ke ʻano he ʻelele ʻo Mario e pili ana i ka huakaʻi a puni ka honua a me ka launa pū ʻana me nā mea pā i nā hanana, ka hana ʻana i nā leo kamaʻāina, ke kau inoa ʻana i nā autographs, a me ka hoʻolaha ʻana i ka hauʻoli.

Ua hōʻike ʻo Miyamoto i kona mahalo no nā haʻawina a Martinet iā Nintendo a hoʻomaikaʻi i kāna talena, noʻonoʻo, a me kona hiki ke hoʻōla i nā kiʻi i ke ola. Ua haʻi ʻo ia i kahi hoʻomanaʻo ʻakaʻaka no Martinet kokoke i ka paʻi ʻana i kona poʻo ma kahi puka hale ʻaina ma Kyoto. Ua haʻi ʻo Miyamoto e kakali ʻo ia e ʻike iā Martinet e hauʻoli i nā manawa me nā mea pā Nintendo ma nā hanana honua.

No Martinet, he mea hanohano ka lawe ʻana i nā kiʻi o Nintendo i ke ola no nā makahiki he nui. Ua hōʻike ʻo ia i kona kūpaʻa i ka hoʻopā ʻana i nā naʻau, e ʻakaʻaka a ʻakaʻaka ka poʻe, a me ka lawe ʻana i ka hauʻoli ma o nā pāʻani nui. Ua hoʻomaikaʻi ʻo Martinet iā Miyamoto a kamaʻilio i kāna mau mea pā, e hōʻike ana i kona hauʻoli no ka hālāwai ʻana me lākou i nā hanana e hiki mai ana.

ʻOiai ua ʻae ʻo Martinet ʻaʻole maopopo ʻo ia e pili ana i nā kikoʻī o kāna hana hou ma ke ʻano he ʻelele ʻo Mario, ke kūpaʻa nei ʻo ia a mākaukau e apo i ka wā e hiki mai ana me Nintendo. Ua maopopo ua hauʻoli ʻo Miyamoto lāua ʻo Martinet i ka mokuna aʻe o ka huakaʻi a Mario a me nā manawa e lawe mai ai.

Source: Nintendo o ʻAmelika Twitter moʻokāki, Kepakemapa 7, 2023.