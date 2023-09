By

Ua hoʻokuʻu ʻo IGN i kahi kiʻi kūʻokoʻa 10 mau minuke mai ka Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One film, e hōʻike ana i ke ʻano o Tom Cruise ʻo Ethan Hunt i ka hana ma Abu Dhabi International Airport. E loaʻa ana ke kiʻiʻoniʻoni ma ke kikohoʻe ma ʻOkakopa 10 a ma 4K Ultra HD SteelBook, 4K Ultra HD, Blu-ray, a me DVD ma ʻOkakopa 31 (Novema 1 ma Australia).

ʻO ka hoʻokuʻu kikohoʻe o ke kiʻiʻoniʻoni e hoʻokomo ʻia nā hiʻohiʻona ma hope o nā hiʻohiʻona o ke kiʻiʻoniʻoni wiwo ʻole a me nā kiʻi i hoʻokomo ʻole ʻia i loko o ka hoʻokuʻu keaka. Na ka Luna Hoʻokele ʻo Christopher McQuarrie a me ka mea hoʻoponopono ʻo Eddie Hamilton e hāʻawi i nā manaʻo no kēlā me kēia hiʻohiʻona, e hāʻawi ana i ka poʻe nānā i kahi ʻike hohonu o nā manawa koʻikoʻi o ke kiʻiʻoniʻoni.

E hōʻike pū ʻia ka ʻike bonus i ka ʻimi ʻana i nā wahi kiʻiʻoniʻoni exotic ma Abu Dhabi a me Roma, e hōʻike ana i ke ʻano o ke kiʻi ʻana o nā ʻano hoihoi. Eia hou, e ʻike ka poʻe i hope o nā hiʻohiʻona i ke kūlanakauhale kupaianaha o Venice a ʻike i ka hoʻolaʻa a me ka hoʻokō ʻana o ka mea hoʻokani i ko lākou aʻo ʻana no kā lākou kuleana.

E komo pū ka hoʻokuʻu ʻana i nā kiʻi lōʻihi o kekahi o nā mea nui loa i ka mōʻaukala kiʻiʻoniʻoni, e hōʻike ana iā Tom Cruise e hoʻokuʻu ana i kahi kaʻa kaʻa mai kahi pali. E wehewehe nui ʻia nā ʻano lele lele weliweli i loko o ke kiʻiʻoniʻoni, e hōʻike ana i nā ʻenehana hoʻomaʻamaʻa e pili ana.

ʻO kahi hiʻohiʻona ʻē aʻe o ka ʻike bonus he hiʻohiʻona ma ke kaʻina kaʻaahi climactic, e hāʻawi ana i nā ʻike i ke ʻano o ka hopu ʻia ʻana ma ke kiʻiʻoniʻoni. E kaʻana like ka luna hoʻomalu a me ka mea hoʻoponopono i kekahi mau kiʻi hoʻopau ʻia ʻaʻole i hana i ka ʻoki hope loa o ke kiʻiʻoniʻoni.

Ke kali nei nā poʻe o ka Mission: Impossible franchise i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Dead Reckoning Part One, i wehewehe ʻia ma ke ʻano he leʻaleʻa, koʻikoʻi, a me ka hoʻohālikelike ponoʻī. ʻO ka hana a Tom Cruise ma ke kiʻiʻoniʻoni ua loaʻa ka mahalo mai ka poʻe heluhelu IGN, nāna i koho iā ia ʻo kāna kiʻiʻoniʻoni maikaʻi loa.

