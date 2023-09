ʻO Minneapolis Digital Consultancy Livefront Secures Strategic Investment

Ua hoʻolaha aku ʻo Livefront, ʻo ka ʻōlelo aʻoaʻo kikohoʻe e pili ana i Minneapolis, i ka loaʻa ʻana o kahi hoʻopukapuka "hoʻolālā" mai Denver-based private equity firm, Rallyday Partners. Hōʻailona kēia i ka hoʻopukapuka mua ma waho o Livefront ma mua o 20 mau makahiki o ka ʻoihana i ka ʻoihana. Ua wehewehe ʻia ke kuʻikahi ma ke ʻano he "hoʻokele waiwai ulu ulu" e kōkua i ka hoʻonui ʻana i nā hana.

ʻAʻole i hōʻike ʻia ka nui pololei o ka hoʻopukapuka kālā a me ke kuleana kaulike i lawe ʻia e Rallyday Partners. Eia naʻe, ua hōʻike ʻo Livefront CEO Mike Bollinger e loaʻa mai ke kālā mai ka waihona kālā ʻelua o Rallyday Partners, nona ka waiwai ma kahi o $205 miliona.

ʻIke ʻia ka hui pū ʻana me Rallyday Partners he manawa kūpono no Livefront e hoʻonui ai i kona kaulana no ka maikaʻi a me ka hoʻokō i nā kūlana kiʻekiʻe. Hoʻolālā ka ʻoihana e hoʻohana i ka hoʻopukapuka e hoʻolimalima hou aku i nā loea hoʻolālā a me ka ʻenekinia, a me ka hoʻoikaika ʻana i ke kūʻai aku a me nā hana kūʻai aku.

Haʻaheo ʻo Rallyday Partners iā ia iho "e nā mea hoʻokumu no nā mea hoʻokumu." Manaʻo nā alakaʻi o ka ʻoihana e hāʻawi i ke ʻano o ke kākoʻo kālā a lākou i makemake ai i ke kūkulu ʻana i kā lākou ʻoihana ponoʻī.

ʻO Livefront, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2001, loaʻa iā ia kahi moʻolelo o ka hoʻomohala ʻana i nā huahana kikohoʻe no nā mea kūʻai aku kaulana e like me Samsung, Optum, Medtronic, a me nā Minnesota Twins. Ua hoʻokomo pinepine ʻia ka hui ma ka papa inoa o ka magazine magazine Inc. o nā hui ulu wikiwiki loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. ʻO ka Luna Nui o Livefront, ʻo Mike Bollinger, he mea hoʻokumu pū i ka pūnaewele nūhou tech.mn, a ua alakaʻi ʻo ia i ka hui mai kona hoʻomaka ʻana.

Ua mahalo ʻo Rallyday Partners, ʻo Nancy Phillips, iā Bollinger a me Livefront no ko lākou hiki ke hoʻokumu i kahi moʻomeheu o nā kūlana kiʻekiʻe a hōʻuluʻulu i ka hoʻolālā kiʻekiʻe, nā huahana, a me nā talena ʻenekinia. Hoʻohana ʻo Livefront i kēia manawa ma kahi o 90 poʻe, me ka hapa nui ma Minnesota a ua hoʻopuehu ʻia kekahi ma 15 mau mokuʻāina ʻē aʻe.

