Ke hana ʻana i nā mahiʻai ʻai iwi ma Minecraft

He mea pono ka ʻai iwi ma Minecraft e hoʻolalelale i ka ulu ʻana o nā mea kanu. Hiki ke loaʻa iā ia ma ka hana ʻana mai nā iwi a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā composters piha. ʻIke ʻia kēia ʻatikala i ʻelua ala e mahi ai i ka ʻai iwi ma Minecraft: ke ʻano mahiʻai ʻai a me ke ʻano o ka skeleton spawner.

Mahiʻai Iwi me nā mea kanu

ʻO kahi ala e loaʻa ai ka ʻai iwi ʻokoʻa ma ka hana ʻana i kahi mahiʻai a me ka hoʻohana ʻana i nā mea kanu e hoʻopiha i nā composters. ʻO ke kō ka meaʻai maikaʻi loa e hoʻohana ai no kēia mahiʻai, no ka mea he 50% ka manawa e hoʻonui ai i ka pae o ka composter i hoʻokahi.

No ka hana ʻana i kēia mahiʻai, pono nā mea pāʻani e hoʻonohonoho i kahi mea hoʻoheheʻe composter i pili i nā hoppers a me nā pahu. Mālama kēia i nā mea kanu a pau i ka composter. Hoʻopili ʻia kahi pahu i ʻekolu mau puʻupuʻu, kahi i hoʻopaʻa ʻia me ʻekolu mau mea hoʻokani pila. Hoʻonoho ʻia kekahi pūʻulu o ʻekolu mau puʻupuʻu ma luna o kēia mau mea haku mele, a e holo ana kahi pahu minecart ma nā kaʻaahi i hoʻohana ʻia e kahi poloka pōhaku ʻulaʻula.

ʻO ka ʻāpana ʻelua o ka mahiʻai ʻo ia ka hana ʻana i kahi mea wāwahi kō maʻamau me ka hoʻohana ʻana i nā poloka nānā a me nā poloka piston. Hoʻomaopopo nā poloka nānā i ka ulu ʻana o ke kō a hoʻāla i nā poloka piston, ka mea e haki ai i nā mea kanu. ʻOmo ʻia nā mea ʻai i haki ʻia e ka minecart hopper a hoʻoili ʻia i ka composter. Ke hoʻopiha ʻia ka composter me ka compost, lawe ʻia ka ʻai iwi a mālama ʻia i loko o ka pahu.

Mahiʻai ʻAi Iwi me ka Skeleton Spawner

He poʻe ʻino ka iwi iwi i ka make. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau iwi no ka loaʻa ʻana o ka ʻai iwi. No ka hana ʻana i kahi mahiʻai ʻai iwi me kahi mea hoʻoheheʻe iwi, pono nā mea pāʻani e ʻimi i kahi mea ʻili iwi i loko o ka hale paʻahao.

I ka manawa e ʻike ʻia ai kahi ʻāwīwī iwi, pono e hoʻonui nā mea pāʻani i nā ana o ka hale paʻahao ma nā ʻaoʻao a pau, e waiho ana i ka poloka spawner e kau ana i ka lewa. Pono e kau ʻia kahi pāpaʻi ma luna o ka poloka spawner i mea e pale aku ai i nā poʻe ʻino mai ka hoʻoulu ʻana ma luna.

A laila, hiki ke lele ʻia ka wai mai nā bākeke i kekahi ʻaoʻao o ka lumi e hana i kahi lumi pepehi. Pono e hana ʻia kahi ʻāpana ʻē aʻe ma ka ʻaoʻao o ka lumi pepehi kahi e kū ai nā mea pāʻani a pepehi maʻalahi i nā iwi.

Pono e hoʻonohonoho ʻia kahi ʻōnaehana hopper a me ka umauma ma ka hopena o ka lumi pepehi e hōʻiliʻili i nā kulu āpau mai nā iwi make. ʻO ka mea hope loa, hiki i nā mea pāʻani ke wehe i nā kumu kukui e hoʻomaka i ka hoʻoulu ʻana i nā iwi. E kahe ana nā iwi i ka lumi pepehi kahi e hiki ai i nā mea pāʻani ke pepehi maʻalahi iā lākou me ka lawe ʻole ʻana i ka pōʻino. Hiki ke hoʻololi maʻalahi i nā iwi i hāʻule ʻia e nā iwi. Ma waho aʻe o ka ʻai iwi, e loaʻa pū nā mea pāʻani i nā kakaka a me nā pua mai kēia mahiʻai.

Hāʻawi kēia mau ala ʻelua i nā ala maikaʻi e mahi ai i ka ʻai iwi ma Minecraft, e wikiwiki a maʻalahi ka mahiʻai a me ka ulu ʻana i nā mea pāʻani.

