ʻO ke ala a Microsoft e hoʻoponopono ai i nā pilikia o ka hoʻokūkū: Hoʻomaka mua i nā noiʻi a me ka hana ʻana.

Ke hana nei ʻo Microsoft i kahi ala kūpono i ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo hoʻokūkū ma o ka hāʻawi ʻana i nā makana i nā regulators ma mua o ka piʻi ʻana o nā noiʻi. ʻOiai ke kū nei ʻo Google a me Amazon i nā hakakā kānāwai, ua hoʻāʻo ʻo Microsoft i kahi ala ʻē aʻe e noho ma mua o nā hana hoʻoponopono kūpono.

I kēia mau lā, ua hoʻāʻo ʻo Microsoft e hoʻokaʻawale i kahi hoʻokolokolo ʻana e ke Komisina ʻEulopa i kāna papa hana hui Teams ma ka hoʻolaha ʻana e hoʻokaʻawale i ka lawelawe mai kāna mau noi Office ʻē aʻe ma EU. Eia kekahi, i kāna noi e loaʻa ka ʻae no kāna loaʻa $ 75 biliona o Activision Blizzard, ua hāʻawi ʻo Microsoft e kūʻai aku i kāna kuleana streaming i nā pāʻani ma waho o ka EU iā Ubisoft. Kuhi ʻia kēia mau neʻe i ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo e pili ana i ka monopolization i ka mākeke pāʻani kapuaʻi.

Ke hana pū nei ka hui e hoʻoponopono i nā pilikia hoʻoponopono e pili ana i kāna mau hana laikini kapua. Ua hōʻike ʻole ka poʻe kūʻai aku i nā loli laikini o Microsoft, ka mea i hōʻike ʻia e koi iā lākou i ke kūʻai ʻana i nā lawelawe kapuaʻi ponoʻī o ka hui ma mua o ke koho ʻana i nā mea hoʻokūkū e like me Amazon a i ʻole Google.

Ua loaʻa i nā manaʻo like ʻole o Microsoft. ʻOiai ke ʻike nei kekahi iā lākou he mau hana maikaʻi i ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo hoʻokūkū ma mua, hoʻopiʻi ka poʻe hoʻokūkū i ka hui no ka hāʻawi ʻana i ka hapalua a me ka hoʻohana ʻana i nā hana kuhi hewa. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa e hana wale ʻo Microsoft i ka wā i hana ʻia ai ka pōʻino, a ua hoʻolālā ʻia kāna mau ʻae e hoʻohuli i ka manaʻo mai nā hana hewa ʻoi aku ka nui.

No ka laʻana, ʻike ʻia ka hāʻawi ʻana o Microsoft e kūʻai aku i kāna mau kuleana kahe i nā pāʻani e hoʻololi i ka mana hoʻoholo i ka wā e hiki mai ana iā Ubisoft. Eia naʻe, ʻaʻole kēia e pale iā Microsoft mai ke komo ʻana i ka mākeke pāʻani kapuaʻi a i ʻole ka pōmaikaʻi ma ke ʻano he mea kūʻai nui o nā pāʻani kapua i kūʻai ʻia ma o Ubisoft, e alakaʻi ana i nā mea hoʻohewa e nīnau i ka hopena maoli o ka ʻae.

Ma ka hoʻohālikelike ʻana, ua manaʻo ʻia ka hoʻoholo a Microsoft e wehe i nā hui mai nā noi Office ma EU, no ka mea, ua hana ʻia ka pōʻino, me ka 300 miliona mau kānaka e hoʻohana ana i nā Teams i kēlā me kēia mahina. Eia nō naʻe, hiki i ka hana a ka ʻoihana ke kōkua i ka hoʻēmi ʻana i ke kaomi kānāwai mai ka European Commission, aʻo nā mea hoʻoponopono honua ʻē aʻe e ʻimi i nā ʻae like.

ʻOiai ua hoʻokō ʻo Microsoft i ka pale ʻana i ka mana hoʻoponopono i nā manawa i hala iho nei, ʻo nā hopohopo e pili ana i kāna mau hana laikini ao he paʻakikī koʻikoʻi. ʻO ka noiʻi i alakaʻi ʻia e CISPE, kahi hui ʻoihana ʻenehana kapuaʻi ʻEulopa, e hōʻike ana ua loaʻa iā Microsoft nā piliona kālā ma o kāna mau ʻōlelo laikini. ʻO nā mea hoʻoponopono, me ka European Commission, ka US Federal Trade Commission, a me ka UK Competition and Markets Authority, ua hoʻomaka e noiʻi i kēia pilikia.

Hōʻike ka hana a Microsoft i ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo hoʻokūkū i kāna hoʻāʻo e noho ma mua o nā hana hoʻoponopono. Eia nō naʻe, ʻaʻole e maʻalahi ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia e pili ana i ka laikini ʻana i ke ao.

