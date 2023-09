Hoʻopau ʻo Windows i nā mea hoʻokele paʻi ʻaoʻao ʻekolu: He aha kāu e ʻike ai

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Windows e hoʻopau i nā mea hoʻokele paʻi ʻaoʻao ʻekolu, e like me kahi palapala kākoʻo hou i hoʻokuʻu ʻia e Microsoft. Hoʻolālā ka hui e hilinaʻi i kahi "aukaha papa" āpau e kākoʻo ana i nā kūlana e like me ka Internet Printing Protocol (IPP) a ua apo ʻia e ka Mopria Alliance. Manaʻo ʻia kēia hoʻololi e hele mālie, e hoʻomaka ana ma 2025.

I ka hoʻomaka ʻana, e hoʻōki ʻo Microsoft i ka ʻae ʻana i nā mea hoʻokele paʻi ʻaoʻao ʻekolu ma Windows Update. E ʻae ʻia nā mea hou i nā mea hoʻokele e kū nei, akā ʻaʻole e loaʻa i nā mea paʻi hou ke koho e hoʻohui i nā mea hoʻokele ʻaoʻao ʻekolu. Ma ka makahiki 2026, e hoʻopaʻa ʻia nā mea paʻi a pau i pili i ka Windows PC i ka mea hoʻokele papa i kūkulu ʻia, ʻoiai inā he mea hoʻokele ʻaoʻao ʻekolu. A hoʻomaka i ka makahiki 2027, e ʻae ʻia nā hoʻoponopono e pili ana i ka palekana no nā mea hoʻokele paʻi ma Windows Update.

No nā mea hoʻohana e hilinaʻi nei i nā mea hoʻokele ʻaoʻao ʻekolu e kākoʻo i nā mea paʻi kahiko me ke kākoʻo ʻole o Mopria a i ʻole IPP, ʻaʻohe kumu e hopohopo ai. E hoʻomau ka hana o nā mea hoʻokele i kēia manawa a hiki ke hoʻouka ʻia mai Windows Update a i hoʻoiho ʻia me ka lima. E hoʻomau nō ʻo Microsoft i ke kau inoa ʻana i nā mea hoʻokele paʻi hou ma ke ʻano he ʻāpana o kāna Windows Hardware Compatibility Program, ʻoiai ʻaʻole e hoʻohui ʻia kēia mau mea hoʻokele iā Windows Update ma hope o 2025.

ʻO kēia hoʻololi ʻana mai nā mea hoʻokele ʻaoʻao ʻekolu he hoʻomohala maikaʻi ia no ka kaiaola Windows. Ma kahi o ka hana ʻana i nā mea hoʻokele bloated a pinepine ʻole i hilinaʻi ʻole ʻia i nele i nā mea hou i ka manawa, e pōmaikaʻi nā mea hoʻohana mai ka maʻalahi a me ke kūlike o ka mea hoʻokele papa. Hiki i kēia mea hoʻokele hoʻokahi ke mālama i nā mea like ʻole me ka hana like, e hōʻoia ana i ka hoʻohana ʻana o nā mea paʻi kahiko me nā polokalamu hou. Hiki i nā mea hana paʻi ke kākoʻo i nā hiʻohiʻona kūikawā ma o nā polokalamu kākoʻo paʻi koho i loaʻa ma ka hale kūʻai Windows.

He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ʻo ka haʻalele ʻana o Microsoft i nā mea hoʻokele ʻaoʻao ʻekolu e noʻonoʻo ana i nā ʻano ʻoihana e kū nei. Ua kākoʻo ka hapa nui o nā mea paʻi hou iā Mopria a ua hoʻohui pū i ke kākoʻo no IPP mai ka hoʻomaka ʻana o 2010s. Ua hana like ʻo Apple ma o ka hoʻopau ʻana i nā mea hoʻokele paʻi macOS ʻaoʻao ʻekolu no ka AirPrint e pili ana i ka IPP ma 2019.

ʻOiai ʻo ka hoʻololi ʻana i nā mea hoʻokele papa e hāʻawi i ka hoʻohālikelike ʻana, ʻaʻole ia e hoʻopau i nā pilikia pili i ka paʻi. ʻO nā pilikia e like me ka phantom paper jams, ka wehe ʻana i ka pūnaewele, nā koi ink proprietary, a me nā palena scanner e hoʻomau ʻia. Eia naʻe, ʻo ka neʻe ʻana mai nā mea hoʻokele ʻaoʻao ʻekolu he ʻanuʻu ia i ke ala kūpono i kahi ʻike paʻi paʻi ʻoi aku ka maʻalahi a paʻa.

