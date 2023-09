ʻO Xbox Digital Broadcast ma Tokyo Game Show e hōʻike i ka holomua holomua mai Xbox a me Bethesda

Ke hoʻokokoke koke nei ka Tokyo Game Show, a ke hauʻoli nei ka poʻe Xbox no ka Xbox Digital Broadcast i hoʻonohonoho ʻia no Kepakemapa 21. I ka makahiki i hala, ua hana ʻo Microsoft i nā hoʻolaha hoʻolaha i ka wā o ka hanana, a me he mea lā ʻaʻole e ʻokoʻa kēia makahiki.

Wahi a kahi hoʻolaha ma Xbox Wire, e hāʻawi ka Xbox Digital Broadcast i nā "hou holomua" mai Xbox a me Bethesda. Me ka plethora o nā pāʻani e hoʻomohala ʻia nei ma lalo o ka hae Xbox Game Studios, manaʻolana nā mea pā i nā ʻike hou o nā poʻo inoa i manaʻo nui ʻia e like me Avowed, Fable, a me Hellblade 2.

Eia kekahi, ua manaʻo ʻia e wehe ʻo Turn 10 i kahi trailer no Forza Motorsport, ʻoiai ua hoʻomaka ka pāʻani ma Xbox Series X|S ma ʻOkakopa 10. No Bethesda Softworks, ke hele nei nā mea pā i ko lākou manamana lima no ka hōʻike ʻana iā Wolfenstein III. , akā ʻoi aku ka nui o nā mea hou ma Starfield a me Elder Scrolls Online.

Ua hoʻohiki ʻo Microsoft i kahi "hui like ʻole o nā pāʻani" i ka hanana, e hōʻike ana i ka hoʻokomo ʻana o nā poʻo inoa mai nā mea hana Kepani. Ua hōʻike ʻo Jerret West, Luna Hoʻokele Kūʻai no Xbox, i ka hauʻoli e pili ana i ka hāʻawi ʻana i nā pāʻani hou e hiki mai ana i ka Xbox Game Pass, e hoʻoikaika ana i ka ulu mau ʻana o ka paepae me nā ʻike mai nā hui ma ʻĀsia.

Hiki i nā mea pāʻani Xbox ke nānā i mua i ka nui o nā hoʻolaha hoihoi a me nā mea hou i ka wā o ka Xbox Digital Broadcast ma ka Tokyo Game Show. E hoʻomau no ka nūhou hou i ka wā e wehe ʻia ai!