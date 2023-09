Loaʻa i kēia manawa no ka Preorder hou ʻo Astral Purple Xbox Wireless Controller

Ke hoʻokuʻu nei ʻo Microsoft i kahi ʻano kala hou o ka Xbox Wireless Controller i kapa ʻia ʻo Astral Purple. Hōʻike ka mea hoʻoponopono i kahi pahu mua poni hohonu, nā thumbsticks a me nā pihi, a me ke kua keʻokeʻo. He ʻeleʻele nā ​​mea hoʻoulu, bumpers, a me D-pad. Hiki i nā mea pāʻani ke kūʻai aku i kahi mea hoʻokele Xbox hou a makemake i ka kala poni ke hiki i kēia manawa ke kauoha mua i ka mana Astral Purple, kūʻai ʻia ma $64.99 / £ 59.99, mai ka hale kūʻai Microsoft. Manaʻo ʻia e hoʻomaka i ka lā 19 Kepakemapa.

Ua hoʻolauna ʻo Microsoft i nā hoʻolālā kala hou no nā mea hoʻokele Xbox i ka makahiki i hala. ʻO kekahi o nā mea i hoʻokuʻu mua ʻia e pili ana i ka mana Sunkissed Vibes, ka Stormcloud Vapor controller, a me ka Velocity Green controller. Eia nō naʻe, ʻo ka mea hoʻoponopono kūʻokoʻa a kūʻokoʻa ʻole i hāʻawi ʻia e Microsoft ʻo ia ka mea hoʻokele TMNT ʻala pizza.

E mahalo ana nā mea pāʻani a me nā mea pā o Xbox i ke koho e hoʻohui i kahi ʻulaʻula i kā lākou hoʻonohonoho pāʻani me ka Astral Purple Xbox Wireless Controller. Me kāna hoʻolālā nani, hoʻomau ʻo Microsoft e hāʻawi i nā koho kala like ʻole e kūpono i nā makemake o kēlā me kēia. ʻO ka hoʻonohonoho mua ʻana i ka mea hoʻoponopono e hōʻoia i ka poʻe pā i waena o ka poʻe mua e loaʻa kēia hoʻohui hou i ka lineup controller Xbox.

Sources:

Wehewehe: Xbox – he brand console game wikiō i kūkulu ʻia a nona ka Microsoft Corporation

Mea hoʻoponopono - he mea hana i hoʻohana ʻia e launa pū me kahi pāʻani wikiō, e hōʻike pinepine ana i nā pihi, nā manamana lima, a me nā mea hoʻoiho.

ʻO Microsoft Store - kahi mākeke pūnaewele no nā polokalamu kamepiula a me nā huahana lako e Microsoft Corporation

TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles, kahi franchise e hōʻike ana i nā honu anthropomorphic ma ke ʻano he superheroes.

Puna Kiʻi: loulou i ke kumu kiʻi