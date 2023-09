Hoʻokomo ʻo Microsoft i ke kuleana kope kope e hoʻopaʻi i nā mea kūʻai aku kālepa

Ua hana ʻo Microsoft i kahi hana koʻikoʻi i ka hōʻoia ʻana i kāna mau mea kūʻai aku ma ka hoʻokomo ʻana i ka Copilot Copyright Commitment. Hāʻawi kēia kūpaʻa i ka uku no nā mea hoʻohana kālepa o nā lawelawe ʻo Copilot AI o Microsoft. Kūkulu ʻia kēia neʻe ʻana ma luna o ka hoʻolaha mua ʻana o ka hui ma Iune, kahi i hoʻokumu ai i kahi AI Assurance Program e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o nā noi AI i kau ʻia ma kāna mau kahua i nā koi kānāwai a me nā kānāwai.

Ma kahi moʻomanaʻo moʻomanaʻo, ʻo ka hope noho a me ka pelekikena o Microsoft, ʻo Brad Smith, me ka ʻōlelo aʻoaʻo nui ʻo Hossein Nowbar, i kamaʻilio i nā hopohopo o nā mea kūʻai aku e pili ana i nā koi hoʻopiʻi kuleana kope e kū mai ana mai ka hoʻohana ʻana o generative AI. Wahi a ka hoʻokō, inā hoʻopiʻi kekahi ʻaoʻao ʻekolu i ka hoʻopiʻi kūʻē i ka mea kūʻai aku kālepa no ka hoʻohana ʻana i nā Copilots o Microsoft a i ʻole kā lākou mea i hana ʻia, e pale aku ʻo Microsoft i ka mea kūʻai aku a uhi i nā hoʻoholo ʻino a i ʻole nā ​​​​hoʻoponopono i loaʻa mai ka hoʻopiʻi. Eia nō naʻe, pili kēia palekana inā hoʻohana ka mea kūʻai i nā pale a me nā kānana maʻiʻo i hoʻohui ʻia i nā huahana a Microsoft.

I mea e hōʻoluʻolu ai i ka hopohopo o nā mea kūʻai aku, ua hoʻokomo ʻo Microsoft i nā kiaʻi koʻikoʻi i loko o kāna mau lawelawe Copilot e mahalo i nā kuleana kope o nā mea hana. Ma ka hoʻokō ʻana i kēia mau palekana, e hōʻemi nui ʻia ka manaʻo o ka hoʻokumu ʻana i nā ʻike kolohe. Eia nō naʻe, pono nā mea kūʻai aku e mālama i kēia mau hana palekana e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana i nā lula kope.

Ma ka lawe ʻana i ke kuleana no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia kope, manaʻo ʻo Microsoft e kākoʻo i kāna mea kūʻai aku a hoʻēmi i nā pilikia pili kānāwai e pili ana i ka hoʻohana ʻana i kāna huahana. Hoʻonui ka Copilot Copyright Commitment i nā lawelawe Microsoft like ʻole, me Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot, a me Microsoft Security Copilot. Eia nō naʻe, ʻaʻole i uhi ʻia nā lawelawe mea kūʻai aku e like me Bing Chat ma lalo o kēia kūpaʻa, e waiho ana i ka lumi no ka noʻonoʻo ʻana pehea e hoʻoponopono ai ʻo Microsoft i kēia ʻano i ka wā e hiki mai ana.

Hōʻike kēia hana a Microsoft i kahi kūpaʻa i ka pale ʻana i ka makemake o kāna mea kūʻai aku a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻohana pono ʻana o AI. Me ka Copilot Copyright Commitment, hiki i nā mea kūʻai aku ke hoʻohana me ka hilinaʻi i nā lawelawe AI o Microsoft me ka hōʻemi ʻana i nā pilikia e pili ana i nā koi hoʻopiʻi kope kope.

Nā wehewehena:

- Nā lawelawe AI Copilot: Nā lawelawe AI i hāʻawi ʻia e Microsoft e kōkua i nā mea hoʻohana i ka hana ʻana i nā ʻike.

- Kuleana kope: Hoʻohana ʻole ʻia o nā mea kuleana kope me ka ʻae ʻole o ka mea nona ke kope.

- Hoʻopalekana: Pale i nā pohō kālā i loaʻa ma muli o nā koi kānāwai a i ʻole nā ​​aie.

Sources:

- Microsoft: Ka leka uila na Brad Smith a me Hossein Nowbar (ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia)