E uhi ʻo Microsoft i nā pōʻino i ke kānāwai no nā koi hoʻopiʻi kūʻē kope ma ka ʻike i hana ʻia e AI

Ua hoʻolaha ʻo Microsoft e lawe ʻo ia i ke kuleana no nā pōʻino kānāwai ma ka ʻaoʻao o nā mea kūʻai aku e hoʻohana ana i kāna huahana artificial intelligence (AI) inā e hoʻopiʻi ʻia lākou no nā koi hoʻopiʻi kope kope ma ka hopena i hana ʻia e ia mau ʻōnaehana. Ua ʻōlelo ka hui e uhi ia i nā pilikia pili kānāwai e kū mai ana mai nā koi ʻaoʻao ʻekolu i ka wā e hoʻohana ai nā mea kūʻai aku i nā "guardrails and content filters" i kūkulu ʻia i kāna huahana.

Me ka hoʻohana nui ʻana o ka ʻenehana AI generative, ua hoʻāla ʻia nā hopohopo e pili ana i ka hiki o kēia mau ʻōnaehana e hoʻohua i ka ʻike me ka ʻole o ka kuhikuhi pono ʻana i nā mea kākau kumu. ʻO Microsoft, ka mea hilinaʻi nui iā GenAI no kona ulu ʻana a ua hoʻokomo i ka ʻenehana i loko o nā huahana like ʻole e like me nā lawelawe kapuaʻi, Huli, a me nā polokalamu huahana huahana, manaʻo e hoʻoponopono i kēia mau hopohopo a hoʻoikaika i ka hilinaʻi i ka hoʻohana ʻana iā AI.

ʻO ka Copilot Copyright Commitment o ka hui e hoʻolōʻihi i ka hoʻopiʻi ʻana i ka waiwai o ka naʻauao i nā kuleana kope e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā mea kōkua AI-powered o Microsoft i kapa ʻia ʻo Copilots a me Bing Chat Enterprise. Ma ka hoʻolako ʻana i kēia uhi, manaʻo ʻo Microsoft e hōʻemi i ka hoʻihoʻi ʻana o AI i nā ʻike hewa a mālama i kāna mea kūʻai mai nā hopena kānāwai.

ʻO ka manaʻo nui o Microsoft i ka ʻenehana AI e hōʻike ana i kāna kūpaʻa e hoʻokau i nā palena o ka hana hou a kōkua i nā mea kūʻai aku ma nā ʻoihana like ʻole. Me kēia ʻōlelo hoʻohiki e uhi i nā pōʻino kānāwai no nā koi hoʻopiʻi kope kope, manaʻo ka hui e hāʻawi i kahi wahi palekana a paʻa hoʻi no nā mea hoʻohana e pōmaikaʻi mai nā hiki o ka ʻenehana AI.

Sources:

- ʻAʻohe