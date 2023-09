ʻAʻole loaʻa hou ka Microsoft Surface Duo i nā mea hou polokalamu

ʻO ka Microsoft Surface Duo, i hoʻokuʻu ʻia i Kepakemapa 2020, ua hōʻea i ka hopena o kāna huakaʻi hoʻonui polokalamu. I kēia manawa, ʻaʻole e loaʻa hou ka polokalamu i ka hoʻonui ʻana i ka mana Android a me nā pale palekana. Hiki paha i kēia nūhou ke hōʻino i nā mea hoʻohana i hoʻohiki ʻia i ʻekolu makahiki o ke kākoʻo polokalamu i ka wā i kūʻai ai lākou i ka mea hiki ke hoʻopili.

I ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai ka Surface Duo, hele mai me ka Android 10 i hoʻokomo mua ʻia. Ua hōʻoia ʻo Microsoft i nā mea hoʻohana e loaʻa iā lākou ʻekolu mau makahiki o ka hoʻonui ʻana i ka palekana Android a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻōnaehana hana. Eia nō naʻe, ua loaʻa i ka hāmeʻa ʻelua mau hoʻonui hou o ka Android i kona ola. I Ianuali 2022, ua hoʻonui ʻia i ka Android 11, a ma hope o ʻOkakopa, loaʻa iā ia ka Android 12L update. ʻO ka mea pōʻino, ʻo Android 12L ka hoʻonui hope loa o ka Android no ka Surface Duo.

ʻO ka nele o ke kākoʻo polokalamu no kahi hāmeʻa me ke kumu kūʻai o $1,399 he mea paʻakikī loa ia no nā mea hoʻohana. Hāʻawi ia iā lākou me kahi hāmeʻa i loaʻa ʻole i nā hiʻohiʻona hou a i ʻole nā ​​​​hoʻomaikaʻi palekana.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ka Microsoft Surface Duo 2, i hoʻokuʻu ʻia ma ʻOkakopa 2021, e loaʻa wale i ʻekolu mau makahiki o ke kākoʻo polokalamu. Ke holo nei ia ma ka Android 11 a loaʻa iā ia ka Android 12L update ma ʻOkakopa 2022. Akā naʻe, ʻaʻole i hōʻoia ʻo Microsoft inā e loaʻa i ka Surface Duo 2 nā hoʻonui hou o Android OS ma mua o ka pau ʻana o ke kākoʻo i ʻOkakopa 2024.

He mea nui i nā mea hoʻohana ke noʻonoʻo i ke ola o ke kākoʻo lako polokalamu i ka wā e hoʻoholo ai i ke kūʻai. ʻOiai ke hāʻawi nei ka Surface Duo a me Surface Duo 2 i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me nā ʻano kumu, hiki ke hoʻopili ʻia ka hoʻonui ʻia ʻana o nā polokalamu i kā lākou hoʻohana lōʻihi.

I ka hopena, ʻaʻole e loaʻa hou ka laina o Microsoft Surface Duo i nā polokalamu hou, me ka hoʻonui ʻana i ka mana Android a me nā pale palekana. Hāʻawi kēia i nā mea hoʻohana me nā mea e loaʻa ʻole i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi. Pono nā mea hoʻohana e noʻonoʻo i ke ola o ke kākoʻo lako polokalamu ma mua o ka hana ʻana i kahi hoʻoholo kūʻai, ʻoi aku hoʻi no nā hāmeʻa i ke kumukūʻai kiʻekiʻe.

