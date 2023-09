Hoʻopau ʻo Microsoft i nā mea hou no Surface Duo kumu, e haʻalele ana i nā mea kūʻai aku i ka hōʻeha

ʻO ka Microsoft Surface Duo mua, i hoʻokuʻu ʻia ma 2020, ua hōʻea i ka hopena o kāna mau polokalamu lako polokalamu, e waiho ana i nā mea kūʻai aku e hōʻino. Ua kūʻai ʻia ka hāmeʻa pālua ʻelua ma ke ʻano he mea hana huahana me nā mana multitasking i hoʻonui ʻia. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia nā loiloi mua i nā pilikia lako polokalamu, ʻoiai ua hoʻomaikaʻi ʻia ka hāmeʻa.

Ua hoʻohiki ʻo Microsoft i ʻekolu mau makahiki o ka hoʻonui ʻana i nā polokalamu no ka Surface Duo, akā ua lohi ka hōʻea ʻana o nā mea hou. Ua hoʻokuʻu ka hui i kahi mea hou i ka Android 11 i ka hoʻomaka ʻana o 2022, he mau mahina ma hope o ka papa hana. Ua ukali ʻia e ka hōʻea ʻana o Android 12L no ka Surface Duo mua a me kāna hopena ma hope o 2022.

ʻO ka mea pōʻino, ʻo Android 12L ka mea hou loa no ka Surface Duo mua. Ua hōʻoia ʻia kahi ʻaoʻao kākoʻo Microsoft ua pau nā mea hou no ka hāmeʻa, me nā OS piha a me nā hoʻonui palekana, i ka lā 10 Kepakemapa 2023. ʻOiai naʻe, ʻaʻole i hoʻokuʻu ʻia kahi hōʻano hou Android 13 no ka Surface Duo, ʻoiai ua hoʻokuʻu ʻo Google i ka hoʻohou i hoʻokahi makahiki. aku nei. ʻO kēia ka mea i loaʻa i nā mea kūʻai i kūʻai i ke kelepona $1,400 mai Microsoft mai ka liʻiliʻi o nā hōʻano hou OS i hoʻohālikelike ʻia i nā polokalamu Google Pixel a me Samsung Galaxy.

ʻAʻole maikaʻi ka wā e hiki mai ana no ka Surface Duo 2. Manaʻo ia e nalowale ke kākoʻo ma ʻOkakopa 2024, a ʻaʻohe hōʻailona o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka Android 13 no ka polokalamu a hiki i kēia manawa. Me he mea lā ua neʻe aku ʻo Microsoft mai ka ʻaoʻao ʻelua-screen form factor, me nā hōʻike e hōʻike ana e hoʻolālā ana ka ʻoihana i kahi polokalamu foldable e like me Samsung's Galaxy Z Fold a me Google's Pixel Fold.

ʻOiai ʻaʻole paha e loaʻa hou ka Surface Duo i nā mea hou, ʻo ka hoʻoholo a Microsoft e nānā i kahi ʻano kumu ʻē aʻe no kāna mau mea e hiki mai ana e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana. Eia nō naʻe, no nā mea nona ka Surface Duo, ʻo ka nele o nā mea hou e waiho iā lākou me ka manaʻo o ka hōʻeha a me ka makemake no ke kākoʻo hou mai Microsoft.

Sources:

– Windows Central