Hāʻawi ʻo Microsoft i ka pale kānāwai i nā mea hoʻohana o AI Copilot Services

Hāʻawi ʻo Microsoft i ka pale kānāwai i nā mea kūʻai aku e hoʻohana ana i kāna mau lawelawe AI Copilot a ke alo nei i nā hoʻopiʻi hoʻopiʻi kope kope. ʻO ka hoʻolālā, i kapa ʻia ʻo Copilot Copyright Commitment, e manaʻo e hoʻoponopono i nā hopohopo i hāpai ʻia e nā mea kuleana kope e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā hana i pale ʻia e nā hui AI. Ua ʻōlelo ka luna kānāwai nui o Microsoft, ʻo Brad Smith, e lawe ka hui i ke kuleana no nā pilikia pili kānāwai a pale aku i nā mea kūʻai aku inā e hoʻopiʻi ʻia lākou no ka hewa kope ʻana i ka wā e hoʻohana ana iā Copilot.

ʻO ka hoʻoholo no ka hāʻawi ʻana i ka pale kānāwai ma muli o ʻekolu kumu nui. ʻO ka mea mua, makemake ʻo Microsoft e kākoʻo i kāna mea kūʻai aku a kū ma hope o nā lawelawe i hāʻawi ʻia. Eia hou, ʻike ka hui i nā hopohopo o nā mea kuleana kope a makemake e hoʻoponopono iā lākou. ʻO ka mea hope loa, ua hoʻokō ʻo Microsoft i nā mea palekana e pale i ka hoʻohana ʻole ʻia o nā mea kuleana kope.

Ma lalo o ke kulekele hou, inā hoʻopiʻi kekahi ʻaoʻao ʻekolu i ka hoʻopiʻi kūʻē i ka mea kūʻai aku kālepa no ka hoʻohana ʻana iā Copilot a i ʻole kāna huahana, e pale aku ʻo Microsoft i ka mea kūʻai aku a uhi i nā hoʻopaʻapaʻa a i ʻole nā ​​​​hoʻoponopono i hopena mai ka hoʻopiʻi. Eia nō naʻe, pili kēia palekana i ka mea kūʻai aku me ka hoʻohana ʻana i nā kānana ʻikepili a me nā pale kiaʻi i hāʻawi ʻia e Microsoft.

ʻO ka pilina ma waena o Microsoft a me kāna mau mea kūʻai e manaʻo e hoʻoponopono i ka kānalua e pili ana i ke kānāwai kope kope a hōʻoia i ka mālama ʻana o nā mea kākau i ka mana a loaʻa ka uku kūpono no kā lākou hana. Hoʻomaopopo ka ʻoihana i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i ka hoʻokūkū a me ka hoʻoulu ʻana i ka hana hou ma ke kahua o generative AI. Ua manaʻo kekahi mau mea pāʻani ʻoihana i ka laikini a me ka ʻae ʻana i ke ala e komo ai i ka ʻikepili me ka ʻole o ka uhai ʻana i nā kuleana waiwai naʻauao.

ʻO nā lawelawe Copilot a Microsoft, e komo pū ana me GitHub Copilot a me nā hoʻohui ʻē aʻe i nā huahana Microsoft, ua lilo i mea kaulana i waena o nā mea hoʻomohala. Eia nō naʻe, ua kū ka ʻenehana i nā luʻi kānāwai, me nā hoʻopiʻi e hoʻopiʻi ana i ka hoʻohana ʻole ʻia o nā code laikini a me nā hana kope kope e hoʻomaʻamaʻa i nā hiʻohiʻona AI.

Ma ka hōʻuluʻulu manaʻo, hāʻawi ʻo Microsoft's Copilot Copyright Commitment i ka hōʻoiaʻiʻo ʻana i nā mea hoʻohana o kāna mau lawelawe AI Copilot ma o ka hāʻawi ʻana i ka pale kānāwai inā loaʻa nā hoʻopiʻi hewa kope. Hōʻike kēia neʻe i ka manaʻo o Microsoft e kākoʻo i kāna mea kūʻai aku a me ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo i hāpai ʻia e nā mea kuleana kope.

