ʻO ka Astral Purple: Ua hoʻolaha ʻo Microsoft i kahi mea hoʻoponopono uila Xbox hou

Ua wehe ʻo Microsoft i kāna hoʻohui hou loa i ka lineup wireless controller Xbox, ka Astral Purple. Hōʻike kēia hoʻokuʻu hou i kahi pūpū poni poni mua i hui pū ʻia me ke kua keʻokeʻo, e hoʻomanaʻo ana i ka hoʻolālā ʻana o ka mea hoʻokele Velocity Green ma mua.

Hāʻawi ka Astral Purple Xbox controller i nā hiʻohiʻona a pau e manaʻo ʻia, me nā bumpers textured a me nā mea hoʻoulu no ka hoʻonui ʻia ʻana, kahi pihi Share hoʻolaʻa no ka kaʻana like ʻole o nā manawa pāʻani, a me kahi jack 3.5mm no ka hoʻopili ʻana i nā mea leo.

I loko o kēia makahiki, ua hoʻolauna ʻo Microsoft i nā manaʻo hoʻolālā hoʻokele maka e hoʻokō i nā makemake like ʻole. Ma waena o kēia mau mea i hoʻokuʻu ʻia ʻo ka "dynamic" Stormcloud Vapour, e hele mai me kahi kāʻei hope, a me ka mea hoʻoponopono palena palena ʻo Starfield.

ʻAʻole like me ka hoʻokuʻu ʻana o Velocity Green, ʻaʻohe mea i ʻike ʻia he mau huahana paʻa a i ʻole nā ​​​​mea pono i loaʻa no ka Astral Purple. No laila, inā ʻoe e manaʻo nei e hoʻokomo me kahi hoodie Xbox kūpono a i ʻole ka hoʻonohonoho ʻana i ka dock charging wikiwiki, ʻaʻole paha ʻoe i ka laki i kēia manawa.

Kūʻai ʻia ma ka £ 60 / $ 65, ua hoʻonohonoho ʻia ka Astral Purple Xbox wireless controller e hoʻomaka i ka lā 19 Kepakemapa. Loaʻa nā kauoha mua no kēia ʻano kala hou ma o ka hale kūʻai Microsoft.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka Astral Purple i kahi koho ʻē aʻe a maʻalahi no nā mea pāʻani e hana pilikino i kā lākou ʻike pāʻani Xbox. Me kāna ʻano kala ʻulaʻula a me nā hiʻohiʻona hilinaʻi, e hoʻopiʻi kēia mea hoʻokele i nā mea pā e nānā ana e hoʻonui a hoʻonui i kā lākou hōʻiliʻili.

Nā wehewehena:

– Xbox wireless controller: He mea paʻa lima i hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana me nā ʻoliʻoli pāʻani Xbox, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hoʻomalu i kā lākou pāʻani me ke kelepona.

- Nā mea hoʻoheheʻe kikokikona a me nā mea hoʻoiho: ʻO nā pihi ma ka mea hoʻoponopono i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i kahi ʻike hoʻonaninani a hoʻonui ʻia no nā mea pāʻani.

- 3.5mm jack: He kāki leo maʻamau e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻopili i nā mea leo waho, e like me nā headphone a i ʻole nā ​​​​mea ʻōlelo, i ka mana Xbox.

