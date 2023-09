Ua hoʻohiki ʻo Microsoft i ke kuleana kānāwai no ka hōʻino ʻana i ke kuleana kope AI

Ua hana ʻo Microsoft i kahi hana koʻikoʻi no ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo e pili ana i ka hewa kope kope e pili ana i ka naʻauao artificial (AI). Ua ʻae ka ʻenehana nui e lawe i ke kuleana o ke kānāwai no nā pilikia kope e hiki mai ana mai ka hoʻohana ʻana i kāna polokalamu AI i nā ʻoihana. Pili kēia i nā mea hana ma Word, PowerPoint, a me nā mea hana coding.

ʻO ka hoʻokō ʻana a Microsoft e pili ana i ka uku ʻana i nā koina kānāwai i loaʻa e nā mea kūʻai aku kālepa i hoʻopiʻi ʻia no ka hoʻohana ʻana i nā mea hana a i ʻole nā ​​​​mea hana i hana ʻia e AI. Hoʻopili kēia palekana i nā mea kūʻai aku o GitHub Copilot, ka mea e hoʻohana ai i AI generative e hana i ka code computer, a me Microsoft 365 Copilot, e pili ana iā AI i nā huahana e like me Word a me PowerPoint.

Ke manaʻo nei kēia neʻe ʻana e Microsoft e wehe i ka mākeke a hoʻohana i ka polokalamu i hoʻohana ʻia no nā ʻoihana. Hoʻopau ia i kekahi o nā keʻakeʻa koʻikoʻi no nā ʻoihana ma o ka hāʻawi ʻana i ka hōʻoiaʻiʻo e lawe ʻo Microsoft i nā pilikia pili i ke kānāwai e pili ana i nā koi hewa kope.

ʻO ka hoʻohana ʻana i ka generative AI ua alakaʻi i nā hakakā kānāwai a me nā hoʻopiʻi, me nā mea nona nā ʻike, nā mea pena, nā mele, nā hui media, a me nā mea hoʻopuka e hoʻopiʻi nei i nā hui AI i ka hoʻohana ʻana i nā mea kuleana kope me ka ʻole o ka ʻae a me ka uku. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia, ua hoʻohiki nā mea hoʻomohala polokalamu nui, me Microsoft a me Adobe, e hoʻopaʻi i kā lākou mea hoʻohana.

Ua ʻae ʻo Hossein Nowbar, ka ʻōlelo aʻoaʻo nui o Microsoft no nā hihia pili kānāwai, i nā hopohopo o nā mea kūʻai aku e pili ana i nā koi hewa IP e kū mai ana mai ka hoʻohana ʻana i ka generative AI. Ua ʻōlelo ʻo Microsoft e lawe ʻo ia i ke kuleana no nā pilikia pili kānāwai e kū nei ma ka uku ʻana i nā mea kūʻai.

Aia i loko o nā "guardrails" o Microsoft nā kānana maʻiʻo a me nā ʻōnaehana ʻike no ka ʻike ʻana i ka maʻiʻo o ka ʻaoʻao ʻekolu. ʻOiai e hoʻomohala mau ana nā hoʻopaʻapaʻa a me nā ʻano kānāwai ma AI a me ke kope kope, ʻimi ke kūlana proactive o Microsoft e hoʻoponopono i nā manaʻo o ka mea kūʻai aku a hoʻēmi i nā pilikia e pili ana i ka hewa kope.

I ka hopena, hōʻike ka ʻōlelo hoʻohiki a Microsoft e lawe i ke kuleana kānāwai no ka hewa kope kope e pili ana i kāna polokalamu AI e hōʻike ana i kona kūpaʻa i ka pale o nā mea kūʻai aku a hoʻoponopono i nā hopohopo i loko o ka ʻoihana. Ma ka lawe ʻana i nā pilikia pili kānāwai, manaʻo ʻo Microsoft e hoʻoulu i kahi ʻoi aku ka maʻalahi a palekana no nā ʻoihana e hoʻohana ana i nā mea hana AI.

