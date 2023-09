Hoʻokuʻu ʻo Microsoft i kahi hiʻohiʻona pena hou no ka wehe ʻana i ka Background ma Windows 11

Ke hoʻolauna nei ʻo Microsoft i kahi mana hou o kāna noi Paint no Windows 11 Insiders, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke wehe maʻalahi i nā kiʻi mai nā kiʻi. Hiki ke ʻike ʻia kēia hiʻohiʻona ma o ke pihi 'Remove Background' ma ka ʻāpana 'Kiʻi' o ka mea hana. Hana ia ma ka hoʻokaʻawale ʻana i ke kumuhana nui i ke kiʻi a wehe i ke kāʻei holoʻokoʻa, me ka ʻole o kona paʻakikī.

Me ka hiki ke kuhikuhi i kahi no ka wehe ʻana i hope me ka hoʻohana ʻana i ka hiʻona koho rectangle, ʻoi aku ka mana o nā mea hoʻohana i ke kaʻina hana. Ke manaʻo nei kēia mea hou e hāʻawi i kahi hopena wikiwiki a maʻalahi hoʻi no ka poʻe pono e wehe i nā ʻaoʻao me ka ʻole o ka pono o nā noi hoʻoponopono kiʻi holomua.

Hele mai ka mea hou ma hope o ka hoʻopiʻi ʻana o ka Paint i loaʻa i kahi hae huna huna Microsoft. Ua hoʻoholo ʻia kēia pilikia me ka mana hou loa, 11.2306.30.0, e komo pū ana me ka hiʻohiʻona wehe hope. Inā ʻaʻole i loaʻa ka hōʻano hou, ʻōlelo ʻia nā mea hoʻohana e hoʻomanawanui ʻoiai e hoʻomau ana ʻo Microsoft e ʻōwili iā ia i nā mea āpau Windows 11 mea hoʻohana.

ʻO ka hoʻohui ʻana o ka hiʻohiʻona hoʻoneʻe hope iā Microsoft Paint e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ka hui i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna mau mea hana i kūkulu ʻia a hāʻawi i nā mea hoʻohana i ʻoi aku ka hana. Me kēia hōʻano hou, Windows 11 Hiki i nā Insiders ke wehe maʻalahi i nā kiʻi mai nā kiʻi me nā kaomi liʻiliʻi. He mea maikaʻi loa kēia hiʻohiʻona no nā hana e like me ka hana ʻana i nā hōʻikeʻike ʻoihana, hoʻolālā kiʻi, a hoʻonui paha i nā kiʻi pilikino.

Sources:

BleepingComputer

Nā wehewehena:

Pena Microsoft: He mea hoʻoponopono kiʻi kiʻi raster i kūkulu ʻia e Microsoft e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana, hoʻoponopono, a hoʻoponopono i nā kiʻi kikohoʻe.

Wehe ʻia i hope: ʻO ke kaʻina hana o ka hoʻokaʻawale ʻana i ke kumuhana nui i kahi kiʻi a me ka wehe ʻana i ke kāʻei kua, ka hopena o ke kumuhana i kau ʻia ma kahi ʻike maopopo a i ʻole ka mea hou.