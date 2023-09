Hoʻokomo ʻo Microsoft Paint i ka mea hana hoʻoneʻe hope no ka hoʻoponopono kiʻi maʻalahi

Ke hoʻāʻo nei ʻo Microsoft i kahi mea hoʻoneʻe hope hou i kāna noi Paint kaulana. Ke ʻōwili ʻia nei kēia hiʻohiʻona i nā Windows Insiders ma nā Canary and Dev Channels, me ka mana 11.2306.30.0. Hāʻawi ka mea hana i nā mea hoʻohana e wehe i ke kua o kahi kiʻi me hoʻokahi kaomi.

No ka hoʻohana ʻana i kēia hāmeʻa, hiki i nā mea hoʻāʻo ke wehe wale i kahi kiʻi ma Paint a kaomi i ke pihi wehe hope aia ma ka ʻaoʻao hema o ka hāmeʻa. A laila e ʻike ʻakomi ʻia ka pena i ke kumuhana nui o ke kiʻi a wehe i ke kāʻei kua e like me ia. Loaʻa i nā mea hoʻohana ke koho e koho lima i ka ʻāpana kikoʻī o ka hope a lākou e makemake ai e wehe.

ʻO ka hoʻohui ʻana i kahi hāmeʻa wehe hope i ka Paint e hoʻonui i ka hana holoʻokoʻa o ka noi. ʻOiai e hoʻohana mau ʻia ʻo Paint no nā hoʻoponopono kiʻi wikiwiki e like me ka ʻoki ʻana, ka hoʻololi ʻana, a me ka hōʻike ʻana, pono pinepine nā mea hoʻohana e hilinaʻi i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu no ka wehe ʻana i nā ʻaoʻao, hiki ke maʻalahi. Pono nā polokalamu e like me Canva i ke kau inoa uku no ke kiʻi ʻana i ka wehe ʻana i hope, ʻoiai pono ʻo Adobe Express e hana i kahi moʻokāki. Ma ka hoʻokomo pololei ʻana i ka wehe ʻana i hope i loko o ka Paint, manaʻo ʻo Microsoft e hoʻopololei i ke kaʻina hoʻoponopono kiʻi.

Ma waho aʻe o ka mea hana hoʻoneʻe hope, hōʻike ʻia ʻo Microsoft e hoʻāʻo nei i kahi mea hana kikokikona-ki-kiʻi i loko o Paint. Ma kēia hiʻohiʻona e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻololi maʻalahi i nā kikokikona i nā kiʻi, e hoʻonui hou aku i nā mana hana o ka noi.

Me kēia mau hoʻohui hou, hoʻomau ʻo Microsoft i ka hoʻomaikaʻi ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna mau lako polokalamu, e hana ana i ka Paint i ʻoi aku ka maʻalahi a me ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻohana no nā pono hoʻoponopono kiʻi.

Sources:

