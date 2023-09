Hoʻopau ʻo Microsoft i ka Kāleka Punch Round Bonus mahina mai ka App Rewards ma Xbox

Ua hoʻoholo ʻo Microsoft e wehe i ke kāleka punch Round Bonus Monthly mai ka app Rewards ma Xbox. Hele mai kēia ma hope o ka hōʻemi ʻana i ka helu o nā helu Microsoft i loaʻa mai nā kāleka punch. Ua ʻike nā mea hoʻohana e nalowale ana ka kāleka punch Sepatemaba, ka mea maʻamau i ka lā mua o ka mahina, mai ka app. Ua ala mai ka manaʻo no ka lohi ʻana o ke kāleka punch a loaʻa i ka wā i hāʻule ai nā Xbox Game Pass Quests hou, akā ʻaʻole i hiki. Ua haʻi aku ke kākoʻo ʻo Microsoft Rewards i kahi mea hoʻohana Reddit ʻaʻole i loaʻa ka hāʻawi i kēia manawa ma ko lākou ʻāina. Me he mea lā e pili ana kēia pilikia i nā mea hoʻohana ma UK a me US. ʻAʻole maopopo ke kumu o ka loaʻa ʻole o ka kāleka punch September. Ke lana nei ka manao ua hoopanee ia a e puka koke mai ana. Ua maʻalahi ʻo Microsoft i nā mea hoʻohana e nānā a hoʻopau i nā ʻimi Xbox Game Pass me ka hoʻokomo ʻana i ka pā Rewards i ka Sepatemaba Xbox Update. Ke loaʻa ka ʻike hou aʻe, e hōʻano hou mākou iā ʻoe i ke kūlana o ke kāleka punch. I kēia manawa, paipai ʻia nā mea hoʻohana e makaʻala i nā mea hou a nānā inā loaʻa ke kāleka punch.

Nā kumuwaiwai: kākoʻo ʻo Microsoft Rewards, Reddit

Nā wehewehena:

ʻO Microsoft Points - Ke kālā maoli i hoʻohana ʻia ma ka papahana Microsoft Rewards.

Kāleka Puni Puni Mahina o kēlā me kēia mahina - He hiʻohiʻona ma ka app Rewards ma Xbox e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi manawa e loaʻa ai kahi chunky 1,000 Rewards i kēlā me kēia mahina.

Nā ʻImi Pāʻani Xbox Game Pass – Nā pilikia a me nā hana e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻopau no ka loaʻa ʻana o nā makana a me nā hoʻokō i loko o ka papahana Xbox Game Pass.