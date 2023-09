Hoʻonui ʻo Meta i ka hana ʻimi huaʻōlelo ma nā pae no nā mea hoʻohana Pelekane a me Paniolo

Ua hoʻolaha ʻo Meta i ka hoʻonui ʻia ʻana o ka hana ʻimi huaʻōlelo ma nā Threads, kāna pūnaewele pili kikokikona, i nā mea hoʻohana ʻōlelo Pelekania a me ka ʻōlelo Paniolo ma nā ʻāina koho. Ke manaʻo nei kēia neʻe e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana a huki i kahi lehulehu ākea.

I ka pule i hala aku nei, ua wehe ʻo Mark Zuckerberg i ka hoʻāʻo mua o ka ʻimi huaʻōlelo ma Threads ma Australia a me New Zealand. Ke hoʻolaha nei ka hui i kēia hiʻohiʻona ma nā ʻāina kahi i ʻōlelo nui ʻia ai ka ʻōlelo Pelekania a me ka Spanish, e like me Argentina, India, Mexico, UK, a me US. Hiki i nā mea hoʻohana ke komo i ka hiʻohiʻona ma nā pūnaewele pūnaewele a me nā pūnaewele.

I ka wā e hiki mai ana, hoʻolālā ʻo Meta e hoʻonui i ka ʻimi huaʻōlelo i nā ʻōlelo a me nā ʻāina ʻē aʻe, ʻoiai e hoʻokipa ikaika ana i nā manaʻo o ka mea hoʻohana no ka hoʻomaikaʻi mau ʻana.

ʻO kēia hoʻomaka ʻana o ka ʻimi huaʻōlelo he hoʻomohala i manaʻo nui ʻia e hiki ke loaʻa ka hopena nui i ka waihona mea hoʻohana a me ka ʻae ʻana o Threads. Manaʻo ʻia kēia hiʻohiʻona e kaulana nui ʻia i waena o nā mea hoʻohana mana, me nā hōʻailona, ​​​​nā moʻokāki hui, nā mea hoʻolaha, a me nā mea nūpepa, e hilinaʻi nei i ka hiki ke ʻimi pono no ka ʻike a me nā hoʻolālā pili.

Ua komo ʻo Threads i ka ʻāina media social ma ke ʻano he ʻano kikokikona i ka Twitter a loaʻa ka manaʻo me 100 miliona mau inoa inoa i loko o kāna mahina mua. Eia naʻe, ua pilikia ia i ka mālama ʻana i kāna kumu hoʻohana. Ua hōʻike ka ʻikepili mai ka hui noiʻi ʻo SimilarWeb i ka emi ʻana o nā mea hoʻohana Android i kēlā me kēia lā ma kahi o 10 miliona ma ʻAukake 7, i hoʻohālikelike ʻia me 49 miliona mau mea hoʻohana i ka wā o kona hoʻomaka ʻana.

ʻO kekahi o nā paʻakikī nui e kū nei i nā Threads e hoʻokumu i kahi ʻano ʻokoʻa ʻokoʻa mai ka ʻike ʻia ʻana he ʻano Twitter wale nō a i ʻole ka hoʻonui ʻana o Instagram. I ka wā mua, ua hoʻohana nā mea hoʻohana i ka paepae ma muli o kona hoʻohui ʻana me Instagram, no ka mea, pono kahi moʻokāki Instagram e hana i kahi moʻolelo Threads. ʻO ka hoʻokele maʻamau ma waena o nā paepae ʻelua ua kōkua i kona ulu ʻana.

Ke hoʻomau nei ʻo Threads e ulu a hoʻonui i kona mau hiʻohiʻona, manaʻo ka ʻoihana pūnaewele e kālai i kahi ʻike kūʻokoʻa i ka ʻāina hoʻokūkū hoʻokūkū. ʻO ka hoʻohui ʻana i ka hana ʻimi huaʻōlelo he hoʻokahi wale nō kaʻina i kēia huakaʻi hele.

Nā wehewehena:

- Nā hana huli huaʻōlelo: ʻO ka hiki ke ʻimi i nā huaʻōlelo kikoʻī a i ʻole nā ​​huaʻōlelo i loko o kahi kahua kikohoʻe.

- Nā mea hoʻohana mana: ʻO nā mea hoʻohana i komo nui me kahi kahua kikohoʻe a loaʻa iā lākou nā pono a i ʻole koi.

- Manaʻo manaʻo o ka mea hoʻohana: Nā manaʻo a me nā manaʻo i hāʻawi ʻia e nā mea hoʻohana e kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kahi kahua kikohoʻe a huahana paha.

Nā Puna: ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia.