ʻO ka Luna Hoʻomalu Kūlohelohe o Meta: Ke hoʻokele nei i ka Privacy Paradox

ʻO nā hoʻoponopono pilikino a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike ma waena o nā mea kūʻai aku a me nā ʻoihana i hana i kahi ʻāina paʻakikī i ka honua ʻenehana. Ke ʻike nei nā ʻoihana e like me Meta i ke koʻikoʻi o ka pale ʻana i ka ʻikepili a ke hoʻololi nei i kā lākou ala i ka pilikino a me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili. Ke hoʻoikaika nei ʻo Meta e kūkulu me ka noʻonoʻo, ʻo Michel Protti, ka Luna Hoʻokele Nui no ka huahana ma Meta, he hana koʻikoʻi i ka hōʻoia ʻana i ka holo ʻana o ka ʻikepili pilikino i nā mea āpau e ulu ai ka hui.

Nānā ʻo Protti a me kāna hui i ka holo ʻana o ka ʻikepili pilikino i nā lako, nā polokalamu, a me nā mea hana e hana i nā kulekele pilikino, e hana i nā loiloi pilikino, a e hoʻoponopono i nā pilikia e kū mai ana. ʻO kā lākou pahuhopu ʻaʻole wale i ka hoʻokō ʻana i nā lula akā no ka hoʻokumu ʻana i ka pilikino mea hoʻohana. ʻOiai ʻo kekahi hui e kālele ana i nā nīnau kulekele a me ka hoʻolālā, ʻo Protti a me kāna pūʻulu ka mana o ka hana, e hoʻohālikelike ana i nā huahana a me nā lawelawe a Meta me kā lākou misionari a me nā pahuhopu pilikino.

Lawe ʻo Protti i ka waiwai o ka ʻike i kāna kuleana ma Meta. Ma mua, ua alakaʻi ʻo ia i ke kūʻai aku ʻana i nā huahana no nā hui ʻana o Meta a me nā hui huahana, me ka media, nā pāʻani, nā wahi hana, a me nā hui pili. Ua paʻa ʻo ia i nā kūlana alakaʻi ma Guggenheim Digital Media a me Yahoo, kahi āna i lawelawe ai ma ke ʻano he luna aupuni o Yahoo Canada a me ke poʻo o nā limahana i ka CEO. Ua hoʻomaka ka hana a Protti ma McKinsey & Company i ka ʻenehana, media, a me ka hoʻomaʻamaʻa kelepona.

No ka poʻe makemake e aʻo hou e pili ana i nā hana pilikino a Meta, e hui pū ʻo Protti iā TechCrunch Disrupt 2023 ma Kapalakiko no kahi kamaʻilio ahi i kapa ʻia ʻo "Navigating the Privacy Paradox with Meta's Chief Privacy Officer." Hoʻohiki kēia kau e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ka hoʻokele ʻana o Meta i nā paʻakikī o ka pilikino i ka ʻenehana ʻenehana hou.

