Hoʻokuʻu ʻo Microsoft i ka Xbox 360 Collector Set no nā mea pāʻani Nostalgic

Ua kāhāhā ʻo Microsoft i nā mea pā me ka hoʻolaha ʻana o ka Mega 3: 4 scale Xbox 360 collector set. Kūʻai ʻia ma $150, ʻaʻole pāʻani maoli ka set i nā pāʻani akā hāʻawi i kahi hoʻohanohano nostalgic i ka console pāʻani kaulana mai 2007. ʻO ka hui ʻohi, kahi Target-kūʻokoʻa, loaʻa nā ʻāpana 1,342 i hiki ke hōʻuluʻulu ʻia i kahi Xbox 360 piha i kūkulu ʻia. me kahi mea hoʻoponopono a me kahi kope o Halo 3. Aia pū me kahi motherboard replica i loko o ka hihia Xbox.

ʻOiai ua kūʻai ʻia aku ka pūʻulu mua o nā kauoha mua no ka ʻohi ʻohi, ua wikiwiki kekahi e ʻakaʻaka i nā mea i manaʻo ʻole ʻia a kumukūʻai. Eia naʻe, ua pale aku nā mea ʻē aʻe i ka set, me ka ʻike ʻana he mea maʻamau ke kumukūʻai no kahi hoʻonohonoho me nā poloka 1,000.

ʻOiai ʻaʻole hāʻawi ka mea hōʻiliʻili i kahi pilina pūnaewele i nā kiʻi Xbox i loaʻa, ʻoluʻolu ia i nā mea pā i pili i ka pāʻani retro. ʻOiai nā manaʻo hoʻohenehene, nui ka poʻe i ʻike i ka hoʻolālā ʻana o ka mea hōʻiliʻili i hoʻonohonoho ʻia he mea ʻoluʻolu a noʻonoʻo e hoʻohui i kā lākou pahu hōʻike, hāʻawi ʻia ka manawa.

ʻO ka mea mahalo, ua hōʻike pū kekahi mau mea pā i ka makemake no Microsoft e hoʻokuʻu i kahi Xbox mini, ʻoiai ʻo ka console kumu i kēia manawa ma mua o 20 mau makahiki a hiki ke lilo i ʻāpana waiwai o ka retro memorabilia. ʻOiai ʻo ka Xbox 360 collector set he mea niche, hoʻāla ia i ke kamaʻilio ʻana ma waena o ka poʻe leʻaleʻa pāʻani a hāʻawi i kahi ala kūʻokoʻa e hoʻohanohano ai i ka console pāʻani i waiho i ka hopena mau loa i ka ʻoihana.

Sources:

- Hoʻolaha ʻo Microsoft i ka Mega 3:4 Scale Xbox 360 Collector Set

- ʻO Microsoft Target-kūʻokoʻa Xbox 360 ʻOhi ʻohi