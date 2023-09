I ka makahiki 1991, ua komo ka Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) i ka ʻoihana pāʻani. ʻOiai ua hoʻohiki ka CD-i e pāʻani i nā CD a me nā pāʻani wikiō, aia kona hewa i nā pāʻani i hāʻawi ʻia. ʻO ka mea nui, ʻo ka franchise Zelda kekahi o nā poʻo inoa i hele i kēia kahua, e hālāwai wale me ka hoʻowahāwahā ākea a me ka hōʻino. ʻO ka wikiwiki i ka 2023, a ʻo Seth Fulkerson, i kapa ʻia ʻo "Dopply," ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu iā Arzette: The Jewel of Faramore, kahi pāʻani platformer e hoʻomaikaʻi ana i nā pāʻani quirky a hoʻohewa pinepine ʻia i ka wā CD-i.

ʻO ka demo a Arzette ma PAX West 2023 i hōʻike i ka hoʻolaʻa a me ka nānā ʻana i nā kikoʻī a Fulkerson i ninini ai i ka papahana. Hoʻopaʻa pono ka pāʻani i nā kiʻi a me nā mīkini o nā pāʻani CD-i Zelda mua. ʻO Fulkerson, me ka retro game connoisseurs Limited Run, ua noʻonoʻo hou i nā kāʻei lima i pena ʻia, nā sprite kikoʻī, a me nā ʻokiʻoki kaulana i hoʻowahāwahā ʻia e ka lehulehu. ʻOiai ka manaʻo maikaʻi ʻole e pili ana i ke kumu kumu, ʻike ʻo Fulkerson i ka hiki i nā pāʻani kumu, e hoʻohālikelike ana i kā lākou hui ʻana o nā hoʻolālā pae laina a me ka laina ʻole a me kā lākou ʻano hiʻohiʻona ʻokoʻa.

ʻOiai ua lilo ka hoʻohālike ʻana i nā pāʻani retro i mea kaulana, kū ʻo Arzette ma ke ʻano he hoʻokahi o nā hoʻāʻo mua e hoʻohālike i ka ʻike CD-i. Hoʻomaopopo ʻo Fulkerson he nui nā mea pāʻani ʻaʻole i ʻike i nā pāʻani i hoʻoikaika iā Arzette, akā manaʻoʻiʻo ʻo ka platformer hana pena lima me kāna mau cutcenes nani a i kekahi manawa cheesy hiki ke hauʻoli ʻia e kekahi. No ka poʻe i kamaʻāina i ke kumu kumu, aia nā Easter Eggs a me nā kuhikuhi maʻalahi i hoʻopuehu ʻia i loko o ka pāʻani, me ka hoʻohui ʻana i kahi papa leʻaleʻa.

ʻOiai ʻaʻole hiki iā Fulkerson ke kuhikuhi pololei i nā pāʻani Zelda CD-i mua ma muli o nā kumu kānāwai, ua ʻae ʻo ia i kā lākou hoʻoikaika ʻana i ka wā e hoʻoikaika nei e hana i kahi ʻike kūʻokoʻa a kūʻokoʻa me Arzette. ʻO kaʻoiaʻiʻo, ua kōkua kekahi o nā mea pena kiʻi mua mai nā pāʻani CD-i Zelda, ʻo Rob Dunlavey, i ka palapala honua a me ka pae kiʻekiʻe ma Arzette, e hōʻike ana i ka pilina ma waena o nā papahana ʻelua.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai ʻo Arzette he hoʻāʻo ikaika e hoʻōla hou i kahi au o ka pāʻani. ʻIke ʻia ka makemake o Fulkerson i nā pāʻani i mahalo ʻole ʻia a me kona manaʻoʻiʻo i ko lākou hiki ʻole i hoʻohana ʻia i kēia papahana. Me Arzette, manaʻolana ʻo ia e hōʻike me ka manawa, nā kumuwaiwai, a me ka hoʻolālā pāʻani maikaʻi, hiki ke hoʻololi ʻia nā pāʻani "ʻino" i mea leʻaleʻa a me ka poina.

Nā Puna: Nintendo Life