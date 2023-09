ʻO ke koʻikoʻi o kahi kumu hoʻohālike i ka pilikino i ka Digital Marketing

ʻO ka hiʻohiʻona hoʻolālā a me ka pilikino nā mea koʻikoʻi i ke kālepa kikohoʻe kūleʻa. Eia nō naʻe, paʻakikī nā hui he nui e hoʻokō i nā hoʻolālā pilikino kūpono no ka mea ʻaʻohe o lākou ala e noʻonoʻo ai i kona ʻano. Me ka ʻole o kahi hoʻolālā hoʻolālā, hoʻomau ʻia ka pilikino i nā noi tactical, ke keʻakeʻa nei i ka scalability.

ʻO ka paradigm a McKinsey o ka 4 D's - Data, Decisioning, Design, and Distribution - hāʻawi i kahi ala i hoʻonohonoho ʻia i ka pilikino ma ka pālākiō. Eia nō naʻe, ʻaʻohe alakaʻi kūpono i ka hoʻokō ʻana i ka ʻaoʻao "Hoʻoholo". Hiki i kēia ke alakaʻi i nā ʻike o nā mea kūʻai aku a me nā hoʻoholo hoʻoholo ʻole.

Aia ma ka puʻuwai o kēlā me kēia kumu hoʻohālike no ka hoʻopilikino ʻana i ʻekolu mau mea koʻikoʻi: nā pae, nā hāʻawi, a me nā kūlana. Hōʻike nā pae i nā pae o ka huakaʻi mea kūʻai aku a hāʻawi i ka canvas no nā ʻike pilikino. ʻO nā hāʻawi ʻana i nā kikoʻī pilikino i loko o kēlā me kēia pae, e hoʻololi ana i nā pilina maʻamau i mau kamaʻilio pilikino. ʻO nā kūlana nā kumu alakaʻi e alakaʻi ana i nā makana i hōʻike ʻia i nā mea kūʻai aku, e noʻonoʻo ana i nā mea e like me nā ʻano mea kūʻai aku, nā ʻano, a me ka pōʻaiapili.

He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana i ke kumu hoʻohālike pilikino i kona holomua. E like me ka hale e pono ai i kahi hoʻolālā, pono ka hoʻolālā pilikino i kahi hoʻolālā e kūkākūkā ai i ka hoʻolālā, ʻae i nā makana a me nā kūlana, a wehewehe i nā koi hoʻokō. Hoʻohana ʻia nā ʻōlelo maikaʻi e wehewehe i nā kūlana, e pale aku i ka huikau a i ʻole ka hana hou ʻana. Hiki ke hana ʻia nā hiʻohiʻona he nui no nā pōʻaiapili a me nā alahele like ʻole, e ʻae ana i nā hoʻolālā pilikino ʻoi aku ka maikaʻi.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo kahi kumu hoʻohālike koʻikoʻi e hoʻokumu i ke kumu o ka hoʻoholo hoʻoholo kūpono i ka pilikino. Ma ka nānā ʻana i ke kumu hoʻohālike a me ka hoʻohālikelike ʻana i nā hāʻawi a me nā kūlana, hiki i nā hui ke hana i nā hoʻolālā pilikino i manaʻo nui ʻia a me ka hopena i kā lākou mau hana kūʻai kikohoʻe.

