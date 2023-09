Martini Town: He Hollywood North Backlot ma Langley

Aia ma South Langley, ʻo Martini Town kahi hub ulu nui no nā huahana Hollywood North. ʻO kēia waiwai, nona ka Martini Film Studios, ua hoʻololi ʻia i ke kūlanakauhale ʻo Chicago, ke kūlanakauhale liʻiliʻi ʻo Main Street USA, a me nā wahi ʻē aʻe no nā hōʻike kaulana a me nā kiʻiʻoniʻoni. Aia ka backlot he alanui kūlanakauhale me nā hale kūʻai, kahi hale kiʻiʻoniʻoni, a me kahi hale ʻaina kūʻokoʻa.

Ua hoʻokō ʻia ka manaʻo e hana i ke kūlanakauhale ʻo Martini ma ke ʻano he backlot i ka makahiki 2021 i ka wā i ʻike ai ʻo Gemma Martini, ka mea hoʻokumu a me CEO o Martini Film Studios, i ka pono o kekahi mau wahi hana ma Hollywood North. Ua hoʻolimalima ʻo ia i kahi mea hoʻolālā hana e hana i nā kiʻi a hāʻawi iā lākou no ka ʻae ʻia. Eia naʻe, he kelepona mai Netflix i hoʻolalelale i ke kaʻina hana. Ua hōʻike ʻo Netflix i ko lākou makemake i kahi hoʻonohonoho New York a i loko o ʻeono pule, ua hoʻolimalima lākou i kahi mea hana, lawe mai i kā lākou hōʻike i Martini Town, a kūkulu i kahi hoʻonohonoho nani o New York.

Ua lilo ʻo Martini Town i wahi e hele ai no nā hana. Ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he backdrop no nā papahana 30, me ka Apple TV's "Schmigadoon!" a me ka CW's "Kung Fu." ʻIke ʻia ka kūleʻa o Martini Town i nā ʻano hana like ʻole i hoʻohana i ka backlot.

ʻOiai ʻo ka hopena o ka moʻolelo "Grendel," i kōkua i ka hoʻokumu ʻana i ke kūlanakauhale ʻo Martini, ʻaʻole maopopo i ka hoʻoholo ʻana o Netflix ʻaʻole e neʻe i mua me ia, ʻaʻole hiki ke hōʻole ʻia ka hopena i loaʻa iā ia ma ka ʻāina Langley. Ua lilo ʻo Martini Town i kumu waiwai nui no ka ʻoihana kiʻiʻoniʻoni ma Hollywood North, e hāʻawi ana i nā wahi kūpono a me nā hoʻonohonoho no ka nui o nā huahana.

Me kona backlot a me kona wahi hoʻolālā ma Langley, ke hoʻomau nei ʻo Martini Town i ka huki ʻana i nā hui hana nui e like me Netflix a me Hallmark. Ua hōʻoiaʻiʻo ia he mea hoʻohui waiwai i ka ʻoihana kiʻiʻoniʻoni ma Vancouver, e hāʻawi ana i kahi ʻano o nā hoʻonohonoho e lawe mai i nā moʻolelo i ke ola ma nā pale nui a liʻiliʻi.

Sources:

- He wahi wela ʻo Martini Town no nā huahana Hollywood North e hoʻololi ai nā hui e like me Netflix a me Hallmark i ke kūlanakauhale ʻo Chicago, ke kūlanakauhale liʻiliʻi ʻo Main Street USA a ʻoi aku.

- Ua hoʻokumu ʻo Gemma Martini, ka mea hoʻokumu a me ka Luna Nui o Martini Film Studios, i ka Martini Town ma hope o ka ʻike ʻana i ka pono o nā wahi hana kikoʻī ma Hollywood North.

- Ua hana nui ʻo Netflix i ka hoʻomohala ʻana o Martini Town ma ka lawe ʻana i kā lākou hōʻike i ka backlot a kūkulu i kahi hoʻonohonoho New York.

- ʻO Martini Town kahi kahua o nā mea hana 30, e hōʻike ana i kona versatility a kaulana i waena o nā mea hana kiʻiʻoniʻoni i ka ʻoihana.