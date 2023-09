Hoʻomaʻamaʻa nā mea hoʻolale kālā no ka hopena o ka wiki ma waena o nā hopohopo Kina a me ka ikaika kālā

Ke kali nei nā mea hoʻolale kālā i ka hopena o ka pule e like me nā hopohopo e pili ana i ka palena o Kina i nā iPhones a me ka hoʻoikaika ʻana o ke kālā e hoʻomau nei i ke aka i nā mākeke honua. ʻO nā hōʻike o Kina e kāohi ana i ka hoʻohana ʻana i nā iPhones e nā limahana o ka mokuʻāina ua alakaʻi i kahi emi nui o ka mākeke mākeke o Apple, me kahi $ 200 biliona i holoi ʻia i loko o ʻelua mau lā. Ua hoʻopilikia pū kēia i ka ʻenehana ʻenehana US ākea a alakaʻi i ka emi ʻana o nā ʻāpana o nā mea hoʻolako Apple nui ma Asia. Ke hilinaʻi nui nei ka loaʻa kālā o Apple ma Kina, kahi i hoʻohana ʻia ai nā tausani o nā limahana e ka hui a me kāna mau mea hoʻolako, he mea nui ka hopena o kēia mau curbs.

I ka manawa like, ua hoʻomaka ka Huawei Technologies o Kina i ke kūʻai mua ʻana o kāna kelepona hou, ʻo ka Mate 60 Pro+, e hoʻohui i ka kūleʻa o ka ʻoihana ʻenehana Kina e lanakila ai i nā hoʻopaʻi US. Hoʻohui hou kēia i ka hoʻokūkū a me nā pilikia i kū ʻia e Apple ma ka mākeke honua.

ʻO ka piʻi ʻana o nā hua ʻAmelika a me nā manaʻolana o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka uku paneʻe i kōkua i ka ikaika hou o ke kālā. Aia ke kālā ma ke ala e hoʻopaʻa ai i ka ʻewalu o ka pule pololei o nā lanakila e kūʻē i kahi hīnaʻi kālā. Manaʻo nā mea hoʻolālā Forex he mea paʻakikī ka lanakila ʻana i ka ikaika o ke kālā no ka hapa nui o nā kālā nui ma ka hopena o ka makahiki. Ua hoʻoikaika kēia i nā kālā ʻē aʻe, e like me ka yuan onshore a me ka yen, me ka yuan e piʻi ana i kahi haʻahaʻa 16-makahiki a ʻo ka yen e lele kokoke ana i ka psychologically 145 no ka laina kālā.

Ke ala aʻe nei ʻo ʻEulopa, ke hoʻomākaukau nei nā mea hoʻopukapuka no ka hopena o ka hopena o ka pule. ʻO ka pan-European STOXX 600 index ua loaʻa iā ia he ʻehiku mau lā nalowale, ʻo ka mea ʻino loa mai Pepeluali 2018. E neʻe pū ana ka mākeke i ka hale kūʻai hale kūʻai hale kūʻai ʻaiʻē ʻo Palani ma hope o ka haʻalele ʻia ʻana mai Paris 'SBF-120 equity index o nā hui nui. .

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hui pū ʻana o nā hopohopo Kina a me ka ikaika kālā i hoʻokumu i ka kānalua a me ka volatility i nā mākeke honua. Ke nānā pono nei nā mea hoʻolale kālā i kēia mau hanana a me ko lākou hopena i nā ʻāpana like ʻole a me nā kālā, e hana ana i kahi hopena paʻakikī i ka pule.

Nā wehewehena:

– Ka nui o ka makeke: Ka huina dala o na mahele waiwai o ka hui.

- Forex: ʻO ka mākeke kūʻai haole kahi e kūʻai ʻia ai nā kālā.

- Presales: ʻO ke kūʻai aku ʻana i kahi huahana ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana i ka lehulehu.

- ʻĀpana Tech: ʻO ka ʻāpana o ka mākeke kūʻai e pili ana i nā ʻoihana e pili ana i nā huahana a me nā lawelawe e pili ana i ka ʻenehana.

Puna: Reuters (Ankur Banerjee)