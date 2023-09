ʻO ka hale kiaʻi Sensor ke alo i ka hoʻokuʻu ʻia a me ka hoʻoponopono hou ʻana ma ke ʻano he ʻoihana ʻike mākeke

ʻO Sensor Tower, kahi ʻoihana naʻauao mākeke koʻikoʻi i ʻike i ka ʻoihana app, ua hoʻemi nui ʻia, me kahi 40 mau limahana i hoʻokuʻu ʻia. ʻO nā haʻalele kaulana e pili ana i nā luna C-suite, e like me ka CMO, CFO, a me ka luna huahana nui. Ua hoʻopilikia nā papa hana i nā hui like ʻole, me ke kālā a me ke kālepa.

ʻOiai ua hōʻoia ʻo Sensor Tower i ka wehe ʻana, ʻaʻole i hāʻawi ka hui i nā kikoʻī kikoʻī, e hoʻohiki ana e hoʻokuʻu i kahi ʻōlelo kikoʻī i nā lā e hiki mai ana. Wahi a Melissa Sheer, he mea hoʻolaha no Sensor Tower, ʻo nā loli kahi ʻāpana o ka hoʻonohonoho hou ʻana e hoʻonoho i ka ʻoihana no ka ulu mau ʻana a me ka loaʻa kālā ma lalo o ke alakaʻi kiʻekiʻe hou.

ʻO Sensor Tower, i ʻike ʻia no ka hāʻawi ʻana i nā ʻikepili ʻaoʻao ʻekolu a me nā ʻike i nā mea hoʻomohala app, nā hōʻailona, ​​​​mea kūʻai aku, a me nā mea hoʻopuka, ua ʻike i ka ulu nui i nā makahiki i hala. I ka makahiki 2020, ua loaʻa i ka hui kahi kālā $45 miliona mai Riverwood Capital, i ʻae iā ia e hoʻonui i kāna mau lawelawe a me ka waihona mea kūʻai aku. ʻO ka loaʻa ʻana o ka hui naʻauao mākeke ʻo Pathmatics ma 2021 i hoʻoikaika hou i ke kūlana o Sensor Tower i ka mākeke.

Hōʻike ka pūnaewele ʻo Sensor Tower i kāna hui pū ʻana me nā ʻoihana kiʻekiʻe a me nā ʻoihana, e lawelawe ana ma ke ʻano he hōʻike i kāna ʻoihana ʻoihana a me ka pili. Hōʻike pinepine ʻia kāna ʻikepili e nā puke kaulana e like me The Wall Street Journal, Fortune, a me Bloomberg.

ʻO ka mea pōʻino, ua ʻike ʻia ka makahiki 2023 i nā hana he nui ma ka ʻoihana ʻenehana, e pili ana i nā ʻoihana nui a me nā hoʻomaka liʻiliʻi. Ua hoʻohana nā ʻoihana e like me Google, Amazon, Microsoft, a me Yahoo i ka hōʻemi ʻana i ka poʻe hana, e hōʻike ana i nā pilikia e kū nei i nā ʻoihana he nui i ka ʻāina hoʻokele waiwai o kēia manawa.

Puna: TechCrunch