Ua lilo ʻo Charles Martinet i ʻelele Mario: Ua wehewehe ʻia kahi kuleana hou

ʻO ka mea leo leo aloha a Nintendo, ʻo Charles Martinet, i ʻike ʻia no ka leo ʻana iā Mario no nā makahiki he 25, ke lawe nei i kahi hana hou ma ke ʻano he "Mario Ambassador." Ma kahi wikiō i hoʻopuka ʻia e Nintendo, ua kūkākūkā ʻo Martinet lāua ʻo Shigeru Miyamoto i kēia hoʻololi hoihoi a me ka mōʻaukala o Martinet me ke ʻano.

Ma ke ʻano he ʻelele ʻo Mario, ʻo ka hana a Martinet e pili ana i ka huakaʻi a puni ka honua e kaʻana like i ka hauʻoli o ka ʻohana Mario a pili pū me nā mea pā. Ua hōʻike ʻo ia i kona hauʻoli e pili ana i ka hui ʻana i nā mea pā ma nā hanana a me ka launa pū ʻana me ka poʻe i kākoʻo iā ia i nā makahiki.

Ua hoʻomaikaʻi ʻo Miyamoto, ka mea nāna i hana iā Mario, iā Martinet no kāna hoʻolaʻa ʻana i ka hoʻolaha ʻana i ka hauʻoli a me ka lawe ʻana i nā ʻakaʻaka i nā maka o nā kānaka. Manaʻo ʻo Miyamoto ʻo ka hana hou a Martinet e hiki ai iā ia ke hoʻomau i ka huakaʻi, hoʻokani i nā leo aloha Mario i nā hanana, kau inoa autographs, a me ka launa pū ʻana me nā mea pā.

Ua ulu ka manaʻo e pili ana i ka hana a Martinet i Iune ma hope o ka hoʻolaha ʻana o nā pāʻani Mario-themed hou, e like me Super Mario Bros Wonder a me WarioWare: Move It. Ua ʻike kekahi poʻe aloha ʻaʻole like nā leo i loko o nā kaʻaahi me Martinet, e hoʻomaka ana i nā kūkākūkā ma ka pūnaewele media. Eia naʻe, ua hōʻoia ʻo Nintendo i ʻAukake e haʻalele ʻo Martinet mai ka leo ʻana iā Mario, e hōʻike ana i ko lākou mahalo a mahalo i kāna hāʻawi ʻana i ka franchise.

Hiki i nā mea pāʻani Mario ke nānā i mua i nā mea e hiki mai ana e like me Super Mario Bros Wonder, i hoʻonohonohoʻia e hoʻokuʻuʻia iʻOkakopa, kahi e hoʻokomoʻia ai nā leo hou no kekahi mau mea Mario. Ke ʻike ʻia nei ka loaʻa ʻana o kēia mau leo ​​hou e ka hui pāʻani.

Me kāna hana hou ma ke ʻano he Mario Ambassador, e hoʻomau ʻia ʻo Charles Martinet i mea aloha i ke kaiāulu pāʻani, e hoʻolaha ana i ka hauʻoli a me ka pili ʻana me nā mea pā ma ka honua holoʻokoʻa.

