Hoʻomaka ʻo Marathon Digital Holdings i nā ʻaelike hoʻololi no nā memo kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi

Ua komo ʻo Marathon Digital Holdings, kahi hui ʻenehana waiwai kikohoʻe, i nā ʻaelike hoʻololi kūʻokoʻa me kekahi mau mea paʻa i kāna mau memo kahiko 1.00% hiki ke hoʻololi ʻia ma muli o 2026. Ua loaʻa nā ʻāpana o ka hui i kahi emi 8%, hāʻule i $11.41, ma hope o ka hoʻolaha.

Ma lalo o kēia mau ʻaelike, manaʻo ʻo Marathon Digital Holdings e hoʻololi i kāna mau memo 2026, me ka huina o $417 miliona, no kahi o 26.2 miliona mau ʻāpana hou i hoʻopuka ʻia. He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole e loaʻa iā Marathon kahi kālā i loaʻa mai ka hoʻopuka ʻana i kēia mau ʻāpana. ʻAʻole i hoʻoholo ʻia ka helu hope o nā ʻāpana e hoʻopuka ʻia.

Eia hou, e uku ka hui i nā mea hoʻopukapuka kālā i ke kālā no ka ukupanee i loaʻa a ʻaʻole i uku ʻia ma nā memo i hoʻololi ʻia. Ke hoʻopau ʻia ka hoʻololi ʻana, ma kahi o $331 miliona ka waiwai o nā memo e kū mau.

Ua hoʻokō ʻo Marathon Digital Holdings i kāna kiʻekiʻe he 52-wiki o $19.88 ma Iulai 14, akā ua ʻike ʻo ia i ka emi ʻana o 15% i nā mahina he 12 i hala.

ʻO kēia hoʻolālā hoʻolālā e Marathon Digital Holdings e manaʻo e hoʻoponopono hou i kāna aie a hiki ke hoʻoikaika i kona kūlana kālā. Ma ka hoʻololi ʻana i kāna mau moʻolelo kahiko i hoʻololi ʻia no nā ʻāpana hou i hoʻopuka ʻia, ʻimi ka ʻoihana e hoʻoponopono i kāna mau aie ʻoiai e hāʻawi ana i nā mea hoʻopukapuka i kahi manawa e hoʻonui ai i ke komo ʻana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻoholo ʻana o Marathon Digital Holdings e hoʻomaka i kēia mau ʻaelike hoʻololi e hōʻike ana i kahi hana koʻikoʻi i kāna mau hoʻoikaika ʻana e hoʻopaʻa pono i kāna ʻano kumulāʻau a hoʻoponopono i kāna mau pono kālā no ka wā lōʻihi.

Nā wehewehena:

– hiki ke hoʻololi ʻia nā palapala kiʻekiʻe: He mau hōʻaiʻē ʻaiʻē kēia i hiki ke hoʻololi ʻia i helu i koho mua ʻia o nā ʻāpana o ka hui hoʻopuka ma ke koho ʻana o ka mea paʻa memo.

Sources:

– Chris Wack, [pale ʻia ka leka uila] – ʻO ka Wall Street Journal