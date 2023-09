ʻO ka MagLight: He mea hoʻohana kelepona hoʻololi pāʻani no ka poʻe hoihoi kiʻi

Ua wehe ʻo Moonside i kāna huahana hou loa, ʻo ka MagLight, kahi waihona mana MagSafe e hōʻike ana i kahi ʻāpana kukui RGB i kūkulu ʻia. Hoʻolālā ʻia e hoʻomaikaʻi i ka hoʻopiʻi kelepona ʻelua a me ka hiki ke kiʻi kiʻi, ʻōlelo kēia mea kōkua i ka pono o nā kukui ʻoi aku ka maikaʻi ma ke kiʻi kelepona.

Hoʻolako ʻia ka MagLight me kahi pākaukau 4000mAh e mana ʻaʻole i nā kukui LED wale nō akā e hoʻopiʻi pū i ke kelepona. Hiki ke hoʻohana ʻia nā kāʻei LED ikaika me nā kāmeʻa mua a me nā kāmela mua, e hāʻawi ana i nā kiʻi i hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻia i nā kūlana haʻahaʻa. Hiki i nā mea hoʻohana Android ke hoʻohana i ka MagLight me ke kōkua o nā sticker magnetic e hoʻohālikelike i kā lākou mau polokalamu MagSafe.

Me kāna mau LED 67, hāʻawi ka MagLight i nā koho kukui ākea. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i kēlā me kēia LED i kēlā me kēia, hoʻoponopono i ka mālamalama, ka mahana o ka kala, a me ke koho ʻana mai 16 miliona mau kala. Hiki ke hoʻohana ʻia nā kukui no nā hoʻonohonoho keʻokeʻo pumehana a me ka ʻoluʻolu no nā hiʻohiʻona maoli, nā waihoʻoluʻu ʻōlinolino no ke kiʻi kiʻi kiʻi, a i ʻole no ka pena kukui lōʻihi. Hoʻohui ʻia, hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā kukui me nā mele no kahi ʻike like ʻole. Hoʻohana ʻia ka MagLight ma ke ʻano he lama a i ʻole ke kukui ambient a hiki ke hoʻohui pū me nā hale akamai.

Ma waho aʻe o kāna mau kukui uila, lawelawe ʻo MagLight ma ke ʻano he waihona mana hilinaʻi. ʻO ke ana ʻana he 14mm wale nō ka mānoanoa, hoʻopili ka hāmeʻa ma o ka ikaika N52 neodymium magnets i MagSafe iPhones a i ʻole nā ​​kelepona ʻē aʻe me nā mea hoʻopili apo magnetic kūpono. Hoʻopiʻi ʻo ia i ka hāmeʻa me kahi huahana 15W paʻa a hāʻawi i ka uku kelepona piha me kāna pākaukau Li-ion 4000mAh.

Hāʻawi ʻo Moonside i nā mea ʻē aʻe no ka MagLight, e like me ka MagFlip, kahi kū i waho i hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he kickstand a i ʻole ke kū no ke kukui wale nō. ʻO ka MagPod, kahi mea hoʻopili alumini maikaʻi, hele mai me kahi tripod hiki ke hoʻololi ʻia no ke kiʻi paʻa a me ka wikiō. Loaʻa ka MagLight i kēia manawa ma ke kumu kūʻai hoʻemi, e hoʻomaka ana ma HK $610 ($78 USD) a i ʻole he ʻāpana o ka puʻupuʻu hana no HK$810 ($103 USD) e komo pū ana me ka MagPod a me MagFlip. Hoʻonohonoho ʻia ka huahana e hoʻouna ma ka honua holoʻokoʻa e hoʻomaka ana i ʻOkakopa, me ka palapala hōʻoia 1 makahiki.

Sources: ʻaoʻao mahina